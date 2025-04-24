Функция перевода языков в реальном времени впервые была представлена на конференции Meta Connect 2024 в октябре прошлого года, а в декабре стала доступной для участников программы предварительного тестирования, информирует 24 Канал.

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Теперь Meta завершила бета-тест и объявила о скором запуске функции на всех рынках, где представлены умные очки Ray-Ban. Поддерживается перевод с английского, французского, итальянского и испанского языков.

Важно! Чтобы пользоваться переводчиком без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету, нужно предварительно загрузить языковой пакет.

Среди новых функций, которые вскоре появятся – Live AI: возможность ассистенту Meta AI "видеть" то, что видит пользователь. Функция станет общедоступной в США и Канаде. Кроме того, пользователи смогут отправлять и получать сообщения, фото, аудио- и видеозвонки через Instagram.

Несмотря на отсутствие дисплея, очки позволяют быстро делиться тем, что пользователь видит в текущий момент.

Meta также сообщила, что доступ к музыкальным приложениям, в частности Spotify, Amazon Music и Apple Music, в ближайшее время станет доступным для пользователей умных очков за пределами США и Канады. В то же время возможность управлять музыкой через голосового помощника будет доступна только тем, у кого установлен английский язык как основной.

Голосовой помощник Meta AI, который уже работает в Великобритании, появится в ближайшие дни во всех странах ЕС, где продаются умные очки компании. В будущем Meta планирует начать продажи своих очков в Мексике, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.