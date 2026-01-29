Вийшов Realme P4 Power: перший масовий смартфон-павербанк з рекордною батареєю на 10001 мАгод

Компанія Realme презентувала модель P4 Power – перший масовий смартфон, оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 10001 мАгод. Виробник обіцяє, що пристрій вартістю від 260 доларів здатен працювати роками без суттєвої втрати ресурсу батареї.

Окрім рекордної витривалості, новинка вирізняється захищеним корпусом, що витримує занурення в гарячу воду та роботу в умовах екстремального морозу, розповідає GSM Arena.

Чим особливий цей витривалий смартфон?

Головною перевагою пристрою є кремній-вуглецева батарея, розрахована на 1650 циклів заряджання. Виробник стверджує, що навіть через 8 років активного використання акумулятор збереже не менше 80% своєї початкової місткості.



Саме кремній-вуглецева батарея є фішкою ґаджета / Фото Realme

За підрахунками інженерів, власник P4 Power за чотири роки здійснюватиме на 392 цикли зарядки менше, ніж користувач звичайного телефона. В тестах повного заряду батареї смартфона вистачило на такі активності:

12 годин безперервної гри в Battlegrounds Mobile,

32 години перегляду YouTube,

21 годину роботи навігатора.

Навіть на останніх 5% заряду смартфон дозволяє розмовляти голосом майже 4 години, наголошують в realme.

Технічні характеристики та можливості Realme P4 Power

Швидка зарядка: Підтримується потужність 80 Вт (SuperVOOC), що дозволяє відновити 50% енергії за 36 хвилин.

Реверсивне живлення: Смартфон може працювати як павербанк, віддаючи 27 Вт іншим пристроям – наприклад, він здатен зарядити iPhone 16 Pro до половини за 27 хвилин.

Дисплей: AMOLED-екран на 6,8 дюйма з частотою 144 Гц та піковою яскравістю 6500 кд/м2 захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

Продуктивність: Усередині встановлено процесор Dimensity 7400 Ultra з потужною системою охолодження, що складається з випарювальної камери площею 4613 мм2 та графітового листа площею 13 743 мм2.

Камери: Основний модуль на 50 Мп (Sony IMX882) з оптичною стабілізацією доповнений 8-Мп ультраширококутним сенсором та 16-Мп фронтальною камерою.



Смартфон отримав непогану камеру / Фото Realme

Корпус товщиною 9,08 мм та вагою 219 грамів захищений за найвищими стандартами IP66, IP68 та IP69. Гаджет успішно пройшов тести на занурення у воду на глибину 2 метри, а також випробування гарячою водою температурою 85 °C.

Батарея стабільно працює в діапазоні температур від -30 °C до 56 °C. Програмною основою стала Android 16 з оболонкою Realme UI 7, для якої обіцяють три роки оновлень системи та чотири роки патчів безпеки. Модель пропонується у конфігураціях пам’яті від 8/128 ГБ до 12/256 ГБ.