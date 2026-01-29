Вышел Realme P4 Power: первый массовый смартфон-павербанк с рекордной батареей на 10001 мАч

Компания Realme презентовала модель P4 Power – первый массовый смартфон, оснащенный кремний-углеродным аккумулятором емкостью 10001 мАч. Производитель обещает, что устройство стоимостью от 260 долларов способно работать годами без существенной потери ресурса батареи.

Кроме рекордной выносливости, новинка отличается защищенным корпусом, что выдерживает погружение в горячую воду и работу в условиях экстремального мороза, рассказывает GSM Arena.

Чем особенный этот выносливый смартфон?

Главным преимуществом устройства является кремний-углеродная батарея, рассчитанная на 1650 циклов зарядки. Производитель утверждает, что даже через 8 лет активного использования аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости.



Именно кремний-углеродная батарея является фишкой гаджета / Фото Realme

По подсчетам инженеров, владелец P4 Power за четыре года будет осуществлять на 392 цикла зарядки меньше, чем пользователь обычного телефона. В тестах полного заряда батареи смартфона хватило на такие активности:

12 часов непрерывной игры в Battlegrounds Mobile,

32 часа просмотра YouTube,

21 час работы навигатора.

Даже на последних 5% заряда смартфон позволяет разговаривать голосом почти 4 часа, отмечают в realme.

Технические характеристики и возможности Realme P4 Power

Быстрая зарядка: Поддерживается мощность 80 Вт (SuperVOOC), что позволяет восстановить 50% энергии за 36 минут.

Реверсивное питание: Смартфон может работать как павербанк, отдавая 27 Вт другим устройствам – например, он способен зарядить iPhone 16 Pro до половины за 27 минут.

Дисплей: AMOLED-экран на 6,8 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2 защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Производительность: Внутри установлен процессор Dimensity 7400 Ultra с мощной системой охлаждения, состоящий из испарительной камеры площадью 4613 мм2 и графитового листа площадью 13 743 мм22.

Камеры: Основной модуль на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией дополнен 8-Мп ультраширокоугольным сенсором и 16-Мп фронтальной камерой.



Смартфон получил неплохую камеру / Фото Realme

Корпус толщиной 9,08 мм и весом 219 граммов защищен по самым высоким стандартам IP66, IP68 и IP69. Гаджет успешно прошел тесты на погружение в воду на глубину 2 метра, а также испытания горячей водой температурой 85 °C.

Батарея стабильно работает в диапазоне температур от -30 °C до 56 °C. Программной основой стала Android 16 с оболочкой Realme UI 7, для которой обещают три года обновлений системы и четыре года патчей безопасности. Модель предлагается в конфигурациях памяти от 8/128 ГБ до 12/256 ГБ.