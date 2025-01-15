Напередодні заборони TikTok у США користувачі масово кинулися до його китайського аналога

Китайська соціальна мережа RedNote стала додатком номер один за завантаженнями у магазинах, оскільки наближається заборона TikTok у США. Замість того, щоб перейти до Instagram Reels або YouTube Shorts, американці обирають ще один китайський застосунок, просякнутий цензурою та залежністю від комуністичного уряду. Ось кілька моментів, які варто знати про все це.

RedNote – новий TikTok

Місцева китайська назва застосунка RedNote звучить як "Xiaohongshu", що перекладається як "маленька червона книжка", що вже повинно було б відштовхнути західних користувачів. Наразі він отримав найбільшу вигоду від ситуації довкола TikTok, оскільки його завантажують найчастіше. В App Store він уже займає перше місце за кількістю скачувань, а в Google Play Store – 34 місце. Автори на обох платформах активно записують ролики на тему міграції: одні розповідають про свій досвід переходу й використання, інші – про те, як вони приймають цих "біженців", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Новий додаток належить китайській компанії Xingyin Information Technology. Він налаштований дуже схоже на TikTok: дозволяє створювати короткі відео з можливістю вертикальної прокрутки стрічки на основі ваших інтересів. Головна сторінка тим часом схожа на Pinterest, що також вельми подобається користувачам. Більша частина інтерфейсу написана китайською мовою, тому навігація може бути дещо заплутаною. Але в TikTok уже є багато відео, які пояснюють, як змінити мову на англійську.

Хоча RedNote, здається, з'явився з нізвідки, насправді таким він є лише для нас, адже цей сервіс має популярність у Китаї понад десяти років. Маючи близько 300 мільйонів користувачів, він конкурує з місцевою версією TikTok під назвою Douyin від ByteDance і продуктами гіганта електронної комерції Alibaba.

RedNote має вбудовані функції покупок, подібні до TikTok Shop, які виявилися корисними для творців, що прагнуть створити вітрину магазину. Насправді RedNote із самого початку був сервісом для шопінгу, орієнтованим на моду, і лише потім додав функції прокрутки відео.

Зв'язки з урядом і цензура

Але за всією цією функціональністю ховається дещо неприємне й небезпечне: зв'язки з китайським урядом, про які відомо як мінімум з 2016 року. Власне, це саме те, за що й блокують TikTok, тому якщо RedNote затримається, навряд чи він уникне таких же переслідувань з боку американської влади й подальшого блокування. Оскільки він, здається, не має американського офісу, то адміністрація Трампа не зможе примусити його продати бізнес місцевій американській компанії, а буде змушена просто заблокувати.

Що ж не так із RedNote?

По-перше, користувачі вже перевірили, як він реагує на запити про уйгурів або події на площі Тяньаньмень. Якщо ви введете такий запит, то не знайдете абсолютно нічого. Ці теми в Китаї під суворою забороною, тому саме цього й слід було очікувати від сервісу.

По-друге, ви також не знайдете нічого про Ху Цзіньтао, колишнього президента Китаю, який давно потрапив у немилість до Сі Цзіньпіна.

Однак про самого Сі ви знайдете дуже багато хвалебного контенту, але лише якщо ввели його китайською мовою.

Багато нових користувачів зіткнулися з дуже швидкими банами. Хтось відразу після реєстрації, хтось протримався трохи довше. Причини блокувань невідомі – ніхто не читає правила користування навіть англійською, не кажучи вже про китайську.

В цілому можна не сумніватися, що RedNote майже нічим не відрізнятиметься від TikTok. Він так само шпигуватиме за вашим пристроєм, так само відправлятиме численні дані на китайські сервери прямо в руки китайського уряду, так само маніпулюватиме стрічкою завдяки своїм алгоритмам.

Але це, схоже, мало кого хвилює. NBC News повідомляє, що деякі розгнівані користувачі завантажують RedNote зі злості, просто задля помсти власному американському уряду:

Я збираюся завантажити його на свій телефон. Я збираюся дозволити йому відстежувати інші програми. Я дам йому дозвіл бачити моє місцезнаходження і всі мої контакти, а потім просто дозволю йому сидіти там,

– пише один користувач.

Інші аналоги теж ростуть

Xiaohongshu – не єдиний додаток, який отримав підтримку від стурбованих користувачів TikTok. Інший продукт ByteDance, Lemon8, також у тренді в магазинах Apple та Google, де він посідає друге та перше місце відповідно. Lemon8 не так давно потрапив у новини, як "убивця Instagram", однак хайп довкола нього досить швидко влігся. Тепер китайська компанія, яка його створила, просуває цей сервіс як можливу заміну TikTok, але його, ймовірно, чекає така ж доля. Сумнівно, що Верховний суд США, який вирішив заблокувати один застосунок ByteDance, залишить у доступі інший.

не так давно потрапив у новини, як "убивця Instagram", однак хайп довкола нього досить швидко влігся. Тепер китайська компанія, яка його створила, просуває цей сервіс як можливу заміну TikTok, але його, ймовірно, чекає така ж доля. Сумнівно, що Верховний суд США, який вирішив заблокувати один застосунок ByteDance, залишить у доступі інший. Ще один відеододаток під назвою Flip , який описує себе як "місце, де соціальне поєднується з шопінгом", також є трендом в обох магазинах додатків. Додаток від компанії Humans із Лос-Анджелеса пропонує короткі відеоролики та вітрину товарів. Наразі він посідає 14-те місце в магазині Google і четверте в Apple. За даними Crunchbase, минулого року компанія була оцінена у понад 1 мільярд доларів.

, який описує себе як "місце, де соціальне поєднується з шопінгом", також є трендом в обох магазинах додатків. Додаток від компанії Humans із Лос-Анджелеса пропонує короткі відеоролики та вітрину товарів. Наразі він посідає 14-те місце в магазині Google і четверте в Apple. За даними Crunchbase, минулого року компанія була оцінена у понад 1 мільярд доларів. Також зростає ReelShort. Хоча назва звучить як поєднання Instagram Reels та YouTube Shorts, цей застосунок є не стільки клоном TikTok, скільки потоковою платформою, що наслідує його. У додатку представлені невеликі фрагменти довгих "фільмів" з химерними назвами на кшталт "Спадкоємиця внесла свого чоловіка до чорного списку" та "Закохана в альфу". ReelShort посідає сьоме місце в App Store і друге в Google Play.

Малоймовірно, що будь-який з цих додатків залишиться популярним надовго. Найімовірніше, це тимчасовий сплеск активності, який є ознакою того, що користувачі шукають для себе нове місце й задля хайпу готові долучатися до трендів. Якщо TikTok не виграє апеляцію і таки буде заблокований, усі зійдуться в якомусь одному з додатків, і це, швидше всього, буде саме YouTube або Instagram, які вже мають велику базу користувачів.