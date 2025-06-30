Обличчя жінки кам’яної доби відтворили через 10 тисяч років після її смерті

Науковці з Гентського університету та голландські художники створили неймовірну реконструкцію обличчя доісторичної жінки, яка мешкала 10 500 років тому на території сучасної Бельгії. Відтворення базується на аналізі скелетних решток та стародавньої ДНК.

Що відомо

Команда вчених у рамках міждисциплінарного проєкту ROAM (Регіональний погляд на стародавню міграцію) разом із братами Адрі та Альфонсом Кенніс відтворила зовнішність давно померлої людини, відомої як "жінка Марго". Дослідження показало, що вона мала блакитні або світлі очі та незвичайний "проміжний" тон шкіри, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Гентського університету в Бельгії.

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За словами керівниці проекту Ізабель Де Грооте, професорки археології Гентського університету, цей відтінок шкіри виявився дещо світлішим порівняно з більшістю західноєвропейських людей мезоліту, вивчених раніше. Порівняння з іншими особами того періоду, зокрема з відомим Чедарським чоловіком з Англії, виявило цю малопомітну, але значущу відмінність.

Чедарський чоловік, який належав до тієї ж популяції західноєвропейських мисливців-збирачів, також мав блакитні очі, однак дослідники вважають, що його шкіра була темнішою. Така різноманітність пігментації свідчить про складність і гетерогенність цих популяцій після льодовикового періоду.

Рештки доісторичної жінки знайшли в 1988 році під час археологічних робіт у печері Марго неподалік від Дінанта в долині Мез. Тоді генетичні методи аналізу, використані для нової реконструкції, ще не існували. Але сьогодні вчені мають значно більше можливостей для аналізу.

Процес відтворення почався зі сканування черепа та створення його тривимірної копії.

Брати Кенніс пізніше надрукували череп на 3D-принтері, а потім шар за шаром накладали на нього м'язи та шкіру, застосовуючи анатомічні стандарти регіону та враховуючи вік скелета.

На основі особливостей черепа дослідники визначили, що на момент смерті їй було від 35 до 60 років.

Колір очей і тон шкіри визначили за допомогою стародавньої ДНК, виділеної з фрагментів черепа. Команда також врахувала вплив засмаги, адже жінка ймовірно вела активний спосіб життя просто неба.



Реконструкція обличчя жінки з печери Марго, представлена ​​в червні 2025 року галереєю в Дінані, Бельгія / Фото Vakgroep Archeologie University Ghent

Попри те, що такі реконструкції дають захоплююче уявлення про далеке минуле, деякі аспекти залишаються припущеннями. Як зазначила Де Грооте, точний відтінок шкіри та колір очей складно визначити з абсолютною достовірністю, оскільки стародавня ДНК не містить точних відповідей на всі питання.