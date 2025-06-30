Что известно

Команда ученых в рамках междисциплинарного проекта ROAM (Региональный взгляд на древнюю миграцию) вместе с братьями Адри и Альфонсом Кеннис воссоздала внешность давно умершего человека, известного как "женщина Марго". Исследование показало, что она имела голубые или светлые глаза и необычный "промежуточный" тон кожи, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Гентского университета в Бельгии.

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По словам руководительницы проекта Изабель Де Грооте, профессора археологии Гентского университета, этот оттенок кожи оказался несколько светлее по сравнению с большинством западноевропейских людей мезолита, изученных ранее. Сравнение с другими лицами того периода, в частности с известным Чедарским человеком из Англии, выявило это малозаметное, но значимое отличие.

Чедарский человек, принадлежавший к той же популяции западноевропейских охотников-собирателей, также имел голубые глаза, однако исследователи считают, что его кожа была темнее. Такое разнообразие пигментации свидетельствует о сложности и гетерогенности этих популяций после ледникового периода.

Останки доисторической женщины нашли в 1988 году во время археологических работ в пещере Марго неподалеку от Динанта в долине Мез. Тогда генетические методы анализа, использованы для новой реконструкции, еще не существовали. Но сегодня ученые имеют значительно больше возможностей для анализа.

Процесс воспроизведения начался со сканирования черепа и создания его трехмерной копии.

Братья Кеннис позже напечатали череп на 3D-принтере, а затем слой за слоем накладывали на него мышцы и кожу, применяя анатомические стандарты региона и учитывая возраст скелета.

На основе особенностей черепа исследователи определили, что на момент смерти ей было от 35 до 60 лет.

Цвет глаз и тон кожи определили с помощью древней ДНК, выделенной из фрагментов черепа. Команда также учла влияние загара, ведь женщина вероятно вела активный образ жизни под открытым небом.



Реконструкция лица женщины из пещеры Марго, представлена в июне 2025 года галереей в Динане, Бельгия / Фото Vakgroep Archeologie University Ghent

Несмотря на то, что такие реконструкции дают увлекательное представление о далеком прошлом, некоторые аспекты остаются предположениями. Как отметила Де Грооте, точный оттенок кожи и цвет глаз сложно определить с абсолютной достоверностью, поскольку древняя ДНК не содержит точных ответов на все вопросы.