Не вандализм, а ритуал

В течение десятилетий исследователи считали, что племянник и преемник Хатшепсут – фараон Тутмос III – после ее смерти начал кампанию, направленную на стирание ее имени из истории. Он якобы уничтожил все ее статуи в порыве мести. Однако новое исследование меняет это представление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Antiquity.

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Согласно анализу архивных материалов, некоторые из этих статуй были "ритуально деактивированы", а не уничтожены намеренно по политическим мотивам. Как объясняет Джун И Вонг, докторантка по египтологии из Университета Торонто, речь идет о распространенной древнеегипетской практике. Представление тогдашних египтян о статуях заключалось в том, что они имеют сакральную силу и могут быть даже "живыми существами". Когда фараон умирал, его статуи нужно было "деактивировать" – лишить силы. Это осуществляли путем повреждения самых уязвимых частей: шеи, талии и ног.

Статуи Хатшепсут, найденные в храме в Дейр-эль-Бахри были повреждены именно таким образом. Во время раскопок 1920-1930-х годов археологи нашли их похороненными в ямах, с переломанными шеями, талиями и ногами. При этом их лица остались неповрежденными. Также египтяне не уничтожили надписи, в отличие от других случаев, когда целью действительно было полное уничтожение образа правителя. Если вы пытаетесь уничтожить память о человеке, то нелогично оставлять его лицо на скульптурах и многочисленные надписи на стенах и статуях.

Этот ритуал не был исключительным – подобное отношение к статуям наблюдается и в отношении других фараонов, не только Хатшепсут. Вонг указывает на так называемую Карнакскую фуражку – археологическую находку, где были обнаружены сотни подобно "деактивированных" статуй правителей из разных эпох.

Несмотря на ритуальный характер уничтожения статуй в Дейр-эль-Бахри, Хатшепсут после смерти действительно подверглась определенной кампании политического преследования. Ее изображение и имя систематически стирали на многочисленных памятниках по всему Египту, хотя и не сделали это полностью. По словам Вонг, эта инициатива принадлежала Тутмосу III, однако ее причины до сих пор остаются не до конца понятными.

Ученая предполагает, что правление Хатшепсут могло вызвать беспокойство среди сторонников Тутмоса III, которые воспринимали ее власть как угрозу его легитимности. Но новые данные свидетельствуют, что по крайней мере в части случаев уничтожение статуй было скорее формальным ритуалом, а не проявлением личной ненависти.