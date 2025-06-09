Древние тексты могут быть еще старше

Искусственный интеллект помог провести новый анализ свитков Мертвого моря, в результате которого был сделан неожиданный вывод. Эти тексты содержат одни из старейших известных версий еврейской Библии, в частности книги Бытие, Исход, Исаии, Царств и Второзакония. Возраст манускриптов традиционно определяли палеографически, а частично – с помощью радиоуглеродного анализа. Но на этот раз все было иначе, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Недавнее исследование, опубликованное 4 июня, базировалось на данных, полученных с помощью относительно новой модели искусственного интеллекта под названием Enoch. Этот алгоритм изучал особенности почерка на манускриптах, сохранившихся на коже животных, папирусе и медных листах, датированных периодом от III века до нашей эры до I века нашей эры.

Но для начала напомним, что эти древние манускрипты, состоящие примерно из 1000 древних рукописей, были найдены в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан в 1946–1947 годах бедуинскими пастухами. Они содержат тексты юридического и религиозного характера и написаны преимущественно на иврите, а также на арамейском и греческом языках. В XX веке часть свитков была обработана касторовым маслом, что могло повлиять на точность радиоуглеродного датирования. Поэтому команда исследователей сначала очистила 30 образцов и успешно датировала 27 из них. Два оказались моложе предыдущих оценок, остальные – старше.

Модель "Енох" была обучена на основе этих недавно датированных образцов, после чего применена к 135 недатированным манускриптам. В 79% случаев ее результаты совпадали с предварительными оценками ученых, но в 21% показали значительные расхождения: некоторые свитки могут быть либо существенно старше, тогда как другие – моложе, чем ожидалось.

Кроме того, было сделано предположение, что два разных стиля письма, известные как хасмонейский и геродийский шрифты (названные соответственно в честь еврейской династии Хасмонеев и Ирода, римского царя), могли пересекаться дольше, чем считалось ранее.

Значительное внимание уделено свитку 4Q114, содержащему три главы из Книги Даниила. Ученые связывали его с периодом восстания Маккавеев (165 год до нашей эры, учитывая упоминания об осквернении Второго Храма). ИИ подтвердил эту дату, определив ее между 230 и 160 годами до нашей эры.

В то же время не все специалисты соглашаются с выводами, сделанными с помощью Enoch. Некоторые, например Кристофер Роллстон из Университета Джорджа Вашингтона, считают результаты интересными, но не прорывными. Он подчеркивает, что многие из предположений уже ранее озвучивали ведущие палеографы. Роллстон также критически отнесся к утверждению о возможности "изучать руки, писавших Библию", назвав это преувеличением.

По мнению Роллстона, ИИ может быть полезным инструментом, но не должен заменять человеческий опыт. Распознавание почерка – это сложная задача, которая требует сочетания технологий и профессиональной интуиции. Он отмечает: хоть "Енох" может подсвечивать новые детали, участие опытного исследователя является незаменимым.