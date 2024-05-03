Археологи реконструювали обличчя неандертальської жінки на основі її черепа

Череп Homo neanderthalensis, розбитий на шматки 75 000 років тому, був зібраний назад і використаний для відтворення стародавнього обличчя за допомогою сучасних технологій. Як виявилось, він належав жінці.

Як розповідають автори реконструкції, череп було знайдено у 2018 році в іракській печері Шанідар. З огляду на це рештки вимерлого виду людини, розбиті на сотні дрібних шматків, назвали Шанідар Z. Жінці, яка жила 75 000 років тому, було більше 40 років. Вважається, що її череп був розтрощений незабаром після смерті, можливо, каменепадом, а потім ущільнений десятками тисяч років осадових порід.

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Реконструкція

Для того, щоб усе це стало можливим, дослідникам довелося зібрати череп з уламків, які були дуже м'якими, "схожими за консистенцією на печиво, вмочене в чай". Потім його відсканували й за допомогою 3D-друку створили точну копію черепа. Це дозволило палеохудожникам Адрі та Альфонсу Кеннісам з Нідерландів завершити реконструкцію шарами штучних м'язів та шкіри, які накладалися поверх.

Черепи неандертальців і людей виглядають дуже по-різному. Вони мають величезні надбрівні дуги, але не мають вираженого підборіддя з виступаючою середньою частиною. Крім того, вони мали значно більші носи, ніж наш сучасний вид. Але відтворене обличчя свідчить про те, що в житті ці відмінності не були такими разючими.

Але відтворене обличчя свідчить про те, що в житті ці відмінності не були такими разючими,

– каже Емма Помрой, палеоантропологиня з Кембриджського університету.



Шанідар Z, реконструйована за залишками її черепа / Фото BBC Studios/Джеймі Сімондс

Неандертальці були найближчими родичами сучасних людей. Вони жили в Євразії приблизно 400 000 років тому, поки не вимерли приблизно 40 000 років тому. Однак за цей час, можливо, ще 250 000 років тому, неандертальці схрестилися з Homo sapiens, які наважилися вийти з Африки до Євразії. Генетична спадщина цих схрещувань живе й досі – майже всі, хто сьогодні, все ще мають ДНК неандертальців.

Печера Шанідар і квіткове поховання

Печера Шанідар стала відомою завдяки археологічним знахідкам, зробленим у 1950-х роках, коли було виявлено кілька неандертальців, які виглядали так, ніби були поховані тут послідовно й усвідомлено. Ці знахідки дозволили припустити, що печера була місцем поховання цих архаїчних людей.



Вхід до печери Шанідар, гори Загрос, Ірак / Фото Грем Баркер

Найцікавіше, що поряд із деякими рештками знайшли багато пилку, що породило теорію, нібито неандертальці вже тоді практикували поховальні ритуали, що передбачали покладання квітів поряд із померлими, під ними або на них. Пізніше цю гіпотезу спростували: виявилося, що пилок значно пізніше нанесли бджоли, які риють нори. Ми детально описали це дослідження в одному з матеріалів торік.

Сьогодні у печері розкопано останки щонайменше 10 неандертальців. Однак археологи вважають, що Шанідар Z, яка була п'ятою, потенційно найкраще збереглася з усіх. Її останки, які включають частину скелета майже до пояса, були обережно витягнуті з глибини 7,5 метрів та вилучені для аналізу.



Розбиті та розплющені фрагменти черепа Шанідар Z / Фото BBC Studios/Джеймі Сімондс

Археологи не змогли знайти її тазові кістки, тому вони визначили її стать, вивчивши білок в емалі її зубів. Ці аналізи також пролили світло на її вік, про що свідчать прогресуючі, пов'язані з віком ознаки зносу. Команда вважає, що ріст жінки складав близько 1,5 метра.