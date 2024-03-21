Земля на межі: у 2024 році вчені знову очікують на рекордну спеку по всьому світу

Торік глобальна температура побила теплові рекорди, оскільки спека переслідувала океани внаслідок гарячих течій Ель-Ніньйо, а льодовики зазнали рекордних втрат льоду. Організація Об'єднаних Націй повідомила у вівторок, що 2024 рік, ймовірно, буде ще спекотнішим.

Попередження

Як заявили в ООН, у 2023 році глобальна температура злетіла до безпрецедентних висот, що зробило його найспекотнішим роком за всю історію спостережень. У той час як країни борються з наслідками зміни клімату, з'являються побоювання, що 2024 рік перевершить температури 2023 року.

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Підкреслюючи серйозність ситуації, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомила, що 2023 рік став кульмінацією найтеплішого десятиліття за всю історію спостережень. Керівник відділу моніторингу клімату ВМО Омар Баддур висловив занепокоєння, вказавши на високу ймовірність того, що 2024 рік перевершить теплові рекорди, встановлені попереднього року.

Реагуючи на ці тривожні висновки, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш охарактеризував ситуацію як "планету на межі", пояснивши зростання температури нестримним забрудненням, спричиненим викопним паливом. Гутерріш наголосив на нагальній необхідності рішучих дій, попередивши, що темпи зміни клімату прискорюються.

ВМО підкреслила кілька тривожних тенденцій, що спостерігалися у 2023 році, включаючи безпрецедентне потепління океану, значне танення льодовиків і різке скорочення антарктичного морського льоду. Морські теплові хвилі вплинули на майже третину Світового океану протягом року, причому понад 90% океану в той чи інший момент зазнали впливу теплової хвилі, таким чином нагріваючи атмосферу. Це явище становить серйозну загрозу для морських екосистем і коралових рифів з потенційно руйнівними наслідками.

Ключові льодовики світу стали свідками найбільшої втрати льоду з моменту початку спостережень у 1950 році:

Альпійські льодовики у Швейцарії втратили 10% свого об'єму лише за два роки.

Площа морського льоду в Антарктиці досягла рекордно низького рівня, що посилює занепокоєння щодо підвищення рівня моря.

Надія є

У доповіді також підкреслюється проблиск надії на тлі похмурого прогнозу, посилаючись на значне збільшення потужностей з виробництва відновлюваної енергії у 2023 році. Попри цей позитивний розвиток подій, заклики до термінових дій лунають у науковому співтоваристві та за його межами.

Експерти підкреслюють, що подолання кліматичної кризи вимагає узгоджених зусиль, спрямованих на скорочення споживання викопного палива. Хоча вартість кліматичних дій може здатися страхітливою, наслідки бездіяльності коштуватимуть нам значно більше.