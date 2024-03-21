Предупреждение

Как заявили в ООН, в 2023 году глобальная температура взлетела до беспрецедентных высот, что сделало его самым жарким годом за всю историю наблюдений. В то время как страны борются с последствиями изменения климата, появляются опасения, что 2024 год превзойдет температуры 2023 года.

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Подчеркивая серьезность ситуации, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что 2023 год стал кульминацией самого теплого десятилетия за всю историю наблюдений. Руководитель отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур выразил беспокойство, указав на высокую вероятность того, что 2024 год превзойдет тепловые рекорды, установленные в предыдущем году.

Реагируя на эти тревожные выводы, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал ситуацию как "планету на грани", объяснив рост температуры безудержным загрязнением, вызванным ископаемым топливом. Гутерриш отметил настоятельную необходимость решительных действий, предупредив, что темпы изменения климата ускоряются.

ВМО подчеркнула несколько тревожных тенденций, наблюдавшихся в 2023 году, включая беспрецедентное потепление океана, значительное таяние ледников и резкое сокращение антарктического морского льда. Морские тепловые волны повлияли на почти треть Мирового океана в течение года, причем более 90% океана в тот или иной момент подверглись воздействию тепловой волны, таким образом нагревая атмосферу. Это явление представляет серьезную угрозу для морских экосистем и коралловых рифов с потенциально разрушительными последствиями.

Ключевые ледники мира стали свидетелями наибольшей потери льда с момента начала наблюдений в 1950 году:

Альпийские ледники в Швейцарии потеряли 10% своего объема всего за два года.

Площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня, что усиливает беспокойство относительно повышения уровня моря.

Надежда есть

В докладе также подчеркивается проблеск надежды на фоне мрачного прогноза, ссылаясь на значительное увеличение мощностей по производству возобновляемой энергии в 2023 году. Несмотря на это позитивное развитие событий, призывы к срочным действиям звучат в научном сообществе и за его пределами.

Эксперты подчеркивают, что преодоление климатического кризиса требует согласованных усилий, направленных на сокращение потребления ископаемого топлива. Хотя стоимость климатических действий может показаться устрашающей, последствия бездействия будут стоить нам значительно больше.