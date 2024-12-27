Різдвяна вистава за участю дронів закінчилася для семирічного хлопчика травмою серця

Те, що починалося як приємний святковий вечір, перетворилося на кошмар для тисяч людей, які зібрались у парку біля озера Еола, що в Орландо, штат Флорида. Під час світлового шоу кілька безпілотників упали з неба просто на глядачів. Серед постраждалих – семирічний хлопчик, якому знадобилася термінова операція на серці після того, як його вдарив дрон.

Що сталося

Організатори шоу прагнули встановити світовий рекорд, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса за "Найдовшу анімацію, створену дронами". Їм це насправді вдалося, оскільки вистава тривала цілих 30 хвилин, залучивши 2500 безпілотників. Фірма Sky Elements Drone Shows перевершила попереднє досягнення, яке тривало трохи більше 26 хвилин і належало китайські компанії. На жаль, веселощі обернулися трагедією, повідомляє 24 Канал з посиланням на DroneDJ.

Дивіться також Найгучніші події та відкриття світу технологій у 2024 році

Як пише джерело, на вулиці зібралося 25 000 людей, коли в небо здійнявся рій зелених і червоних вогнів. Вони кружляли у повітрі, утворюючи собою різноманітні фігури. Проте вже через 15 хвилин після початку виступу почався хаос: кілька дронів зіткнулися в повітрі і деякі з них на величезній швидкості впали на натовп внизу. Це можна побачити на відео, яке опублікував телеканал ABS News.

Дивіться момент, коли дрони вийшли з-під контролю: відео

На жаль, один із дронів упав просто на дитину – семирічного Алезандера Еджертона. Його мати розповіла, що натовп миттєво почав розбігатися, коли літальні апарати полетіли вниз.

Моя дочка знайшла мого сина на підлозі без свідомості. З його обличчя текла кров,

– каже жінка на ім'я Адріана.

Дрон ударив хлопчика просто в груди з такою силою, що пошкодив один із серцевих клапанів. Наступного дня йому знадобилася багатогодинна операція на відкритому серці. Йому також розрізало рот, ймовірно, пропелером. На грудях також "лишився відбиток дрона", каже Адріана Еджертон.

Захід був негайно зупинений, а друге шоу, заплановане на вечір, було скасоване через "технічні труднощі", підтвердила міська влада.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), яке регулює світлові шоу дронів, розпочало розслідування інциденту. Поліція Орландо також надає допомогу в розслідуванні. За даними FAA, виступ Sky Elements Drone Shows був дозволений, і агентство перевірило протоколи безпеки заходу, в тому числі програмне забезпечення дронів і заходи безпеки.

Компанія Sky Elements, яка позиціонує себе як провідний постачальник світлових шоу за допомогою дронів у США, опублікувала заяву: "Ми хочемо висловити нашу щиру надію на повне і швидке одужання тих, хто постраждав під час нашого шоу на озері Еола, – заявили в компанії. – Добробут наших глядачів є нашим найвищим пріоритетом, і ми шкодуємо про завдані страждання чи незручності. Ми старанно працюємо з Федеральним управлінням цивільної авіації та міською владою Орландо, щоб визначити причину і прагнемо створити чітку картину того, що сталося. Мільйони людей щорічно бачать наші шоу, і ми прагнемо дотримуватися найвищих правил безпеки, встановлених FAA".

Як виглядало світлове шоу дронів до того, як сталася трагедія: відео