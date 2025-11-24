Американка відремонтувала машину за 50 доларів з ChatGPT, хоча в салоні просили майже три тисячі

Високі ціни на обслуговування транспортних засобів дедалі частіше змушують водіїв шукати альтернативні шляхи вирішення технічних проблем. Одна з автовласниць вирішила піти на ризикований експеримент, звернувшись за допомогою до чат-бота замість професійного механіка, коли побачила у рахунку суму в майже три тисячі доларів.

Ця історія про ремонт підвіски не лише продемонструвала потенціал сучасних технологій, але й спровокувала дискусію щодо безпеки та гендерних стереотипів у технічній сфері, пише 24 Канал.

Чи може ШІ замінити професійних автослюсарів?

Користувачка TikTok, яка веде блог під ніком everything_bylaneise, описує себе як "молоду Марту Стюарт". Вона має професійний досвід роботи електриком та у сфері ремонту будинків. Зіткнувшись із проблемою несправної підвіски на своїй Honda Accord, вона звернулася до автомайстерні.

Механіки оцінили вартість робіт та запчастин у суму близько 2800 доларів. Вражена таким цінником, жінка вирішила проконсультуватися зі штучним інтелектом. За її словами, ChatGPT запропонував альтернативний план дій: знайти необхідну деталь на автозвалищі, що коштувало б усього 50 доларів.

Маючи необхідні інструменти завдяки своїй основній професії, вона вирішила виконати роботу самостійно, хоча раніше ніколи не займалася ремонтом авто. Процес заміни вона зафільмувала й виклала у мережу.

Як зреагували глядачі?

На відео жінка демонструє, як власноруч встановлює елементи підвіски, і, на перший погляд, усе проходить доволі гладко. Однак публікація відео спровокувала хвилю критичних коментарів, переважно від чоловічої аудиторії.

Коментатори висловили занепокоєння, а подекуди й обурення методами її роботи. Один із користувачів на ім'я Уолт емоційно заявив, що вона припустилася фатальної помилки, не використавши страхувальні підставки та не поклавши колесо під раму автомобіля. Він наголосив, що достатньо одного зісковзування машини з домкрата, щоб заплатити за це життям.

Авторка відповідає

Авторка відео не забарилася з відповіддю. У наступному ролику вона спростувала припущення критиків, продемонструвавши, що насправді дотримувалася всіх правил техніки безпеки. Вона показала, що під рамою автомобіля дійсно лежало колесо для страхування, а також використовувалася спеціальна підставка-тринога.

Жінка порадила коментаторам змінити тон спілкування, якщо вони справді хочуть допомогти, особливо коли вони роблять висновки, не знаючи повної картини. Вона підкреслила, що хоча її підхід до ремонту був нестандартним, він не був помилковим.

Експерти в чаті

Експерти з авторемонту погоджуються, що використання страхувальних підставок є критично важливим етапом. Гідравлічний домкрат призначений лише для підняття ваги, а не для її тривалого утримання. Стійки-триноги забезпечують стабільність автомобіля на рівній поверхні та гарантують, що транспортний засіб не впаде на людину в разі відмови гідравліки. Будь-який досвідчений механік підтвердить, що робота під машиною без такого страхування є неприпустимою.

Попри критику, значна частина глядачів підтримала винахідливість жінки. Люди у коментарях висловлювали захоплення тим, як вона змогла уникнути "грабіжницького" рахунку, а також жартували, що тепер вона сама може брати гроші за ремонт. Дехто з користувачів дав їй справді корисні поради, наприклад, інвестувати в якісний динамометричний ключ або якнайшвидше зробити розвал-сходження коліс. Інші ж застерігали від купівлі деталей підвіски на звалищах, вказуючи на потенційні ризики.

Проблема великих рахунків

Цей випадок став ілюстрацією ширшого тренду: через зростання цін споживачі дедалі частіше покладаються на YouTube і штучний інтелект для вирішення побутових проблем – ремонту техніки, власного виготовлення чогось, що раніше потрібно було купувати, та інших завдань.

Користувачі також ділилися в коментарях власними історіями про те, як вони лагодили комп'ютери або систему опалення в авто за допомогою відеоінструкцій, оскільки не могли дозволити собі послуги професіоналів.