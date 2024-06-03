General Motors хоче перетворити вікна автомобілів на повноцінні екрани доповненої реальності

Технології віртуальної та доповненої реальностей давно є мрією всього людства. Ми десятиліттями бачили різні їх втілення у фантастичних фільмах, але лише останніми роками вони дійсно стали можливими. Одним із найперспективніших і найбажаніших застосувань є автомобільна сфера і General Motors взялася за втілення.

Як це буде

Нещодавно опублікована патентна заявка представляє бачення автовиробника щодо перетворення всього лобового скла на дисплеї доповненої реальності. Хоча ми вже маємо деякі інші варіанти, які проєктують у тому ж місці такі речі, як показники швидкості, ця нова концепція йде значно далі й пропонує нові ідеї функціональності.

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Цю заявку компанія подала у Відомство США з патентів і торгових марок ще у 2022 році, але опублікували її лише нещодавно.

Доповнена реальність охоплює різноманітні зображення, які можуть бути спроєктовані на скло в стилі головного дисплея, щоб підвищити обізнаність водія про навколишнє середовище. Але сучасне обладнання має досить вузький діапазон поля зору, що ускладнює відображення об'єктів, які знаходяться в периферійному полі зору водія, зазначає автовиробник.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Ширше поле зору може мати кілька потенційних переваг, стверджують у GM. Наприклад, воно може бути використане для попередження водія про тварину, яка перебігає дорогу, перш ніж вона опиниться безпосередньо перед автомобілем.

Крім того, розширення поля зору може дозволити використовувати головний дисплей для "основних приладів", що неможливо з вузьким полем зору, яке мають сучасні головні дисплеї, зазначає GM у своїй заявці.

Щоб усунути цю проблему, GM пропонує використовувати два проєктори зображення, кожен з яких спрямований на окрему частину лобового скла. Зображення від двох проєкторів змішуватимуться і створюватимуть один безперервний дисплей від одного краю лобового скла до іншого.



Патентне зображення лобового скла з доповненою реальністю / Фото General Motors



Патентне зображення лобового скла з доповненою реальністю / Фото General Motors



Патентне зображення лобового скла з доповненою реальністю / Фото General Motors

GM – не єдиний автовиробник, який думає в цьому напрямку:

Хоча ми ще не бачили відповідної патентної заявки, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса не так давно заявляв, що з часом "лобове скло стане вашим екраном".

Toyota показала свій концепт доповненої реальності "Вікно у світ" ще у 2011 році.

Нещодавні концепт-кари Mercedes-Benz і Volkswagen також оснастили подібними дисплеями.

Apple також досліджувала лобове скло з доповненою реальністю, перш ніж скасувати свій проєкт електромобіля.

BMW заявила, що її майбутнє покоління електромобілів Neue Klasse матиме дисплеї, які охоплюватимуть лобове скло.



Патентне зображення лобового скла з доповненою реальністю / Фото General Motors

Варто зазначити, що наразі жодна зі згаданих вище компаній ще не анонсувала нічого конкретного для виробництва.