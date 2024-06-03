General Motors хочет превратить окна автомобилей в полноценные экраны дополненной реальности

Технологии виртуальной и дополненной реальности давно являются мечтой всего человечества. Мы десятилетиями видели различные их воплощения в фантастических фильмах, но только в последние годы они действительно стали возможными. Одним из самых перспективных и желанных применений является автомобильная сфера и General Motors взялась за воплощение.

Как это будет

Недавно опубликованная патентная заявка представляет видение автопроизводителя относительно превращения всего лобового стекла в дисплеи дополненной реальности. Хотя мы уже имеем некоторые другие варианты, которые проектируют в том же месте такие вещи, как показатели скорости, эта новая концепция идет значительно дальше и предлагает новые идеи функциональности.

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Эту заявку компания подала в Ведомство США по патентам и торговым маркам еще в 2022 году, но опубликовали ее только недавно.

Дополненная реальность охватывает различные изображения, которые могут быть спроектированы на стекло в стиле головного дисплея, чтобы повысить осведомленность водителя об окружающей среде. Но современное оборудование имеет достаточно узкий диапазон поля зрения, что затрудняет отображение объектов, которые находятся в периферийном поле зрения водителя, отмечает автопроизводитель.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Более широкое поле зрения может иметь несколько потенциальных преимуществ, утверждают в GM. Например, оно может быть использовано для предупреждения водителя о животном, которое перебегает дорогу, прежде чем оно окажется непосредственно перед автомобилем.

Кроме того, расширение поля зрения может позволить использовать головной дисплей для "основных приборов", что невозможно с узким полем зрения, которое имеют современные головные дисплеи, отмечает GM в своей заявке.

Чтобы устранить эту проблему, GM предлагает использовать два проектора изображения, каждый из которых направлен на отдельную часть лобового стекла. Изображения от двух проекторов будут смешиваться и создавать один непрерывный дисплей от одного края лобового стекла до другого.



Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors



Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors



Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors

GM – не единственный автопроизводитель, который думает в этом направлении:

Хотя мы еще не видели соответствующей патентной заявки, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса не так давно заявлял, что со временем "лобовое стекло станет вашим экраном".

Toyota показала свой концепт дополненной реальности "Окно в мир" еще в 2011 году.

Недавние концепт-кары Mercedes-Benz и Volkswagen также оснастили подобными дисплеями.

Apple также исследовала лобовое стекло с дополненной реальностью, прежде чем отменить свой проект электромобиля.

BMW заявила, что ее будущее поколение электромобилей Neue Klasse будет иметь дисплеи, которые будут охватывать лобовое стекло.



Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors

Стоит отметить, что пока ни одна из упомянутых выше компаний еще не анонсировала ничего конкретного для производства.