Как это будет
Недавно опубликованная патентная заявка представляет видение автопроизводителя относительно превращения всего лобового стекла в дисплеи дополненной реальности. Хотя мы уже имеем некоторые другие варианты, которые проектируют в том же месте такие вещи, как показатели скорости, эта новая концепция идет значительно дальше и предлагает новые идеи функциональности.
Смотрите также General Motors запатентовала магнитные левитирующие сиденья для автомобилей
Эту заявку компания подала в Ведомство США по патентам и торговым маркам еще в 2022 году, но опубликовали ее только недавно.
Дополненная реальность охватывает различные изображения, которые могут быть спроектированы на стекло в стиле головного дисплея, чтобы повысить осведомленность водителя об окружающей среде. Но современное оборудование имеет достаточно узкий диапазон поля зрения, что затрудняет отображение объектов, которые находятся в периферийном поле зрения водителя, отмечает автопроизводитель.
Более широкое поле зрения может иметь несколько потенциальных преимуществ, утверждают в GM. Например, оно может быть использовано для предупреждения водителя о животном, которое перебегает дорогу, прежде чем оно окажется непосредственно перед автомобилем.
Кроме того, расширение поля зрения может позволить использовать головной дисплей для "основных приборов", что невозможно с узким полем зрения, которое имеют современные головные дисплеи, отмечает GM в своей заявке.
Чтобы устранить эту проблему, GM предлагает использовать два проектора изображения, каждый из которых направлен на отдельную часть лобового стекла. Изображения от двух проекторов будут смешиваться и создавать один непрерывный дисплей от одного края лобового стекла до другого.
Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors
Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors
Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors
GM – не единственный автопроизводитель, который думает в этом направлении:
- Хотя мы еще не видели соответствующей патентной заявки, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса не так давно заявлял, что со временем "лобовое стекло станет вашим экраном".
- Toyota показала свой концепт дополненной реальности "Окно в мир" еще в 2011 году.
- Недавние концепт-кары Mercedes-Benz и Volkswagen также оснастили подобными дисплеями.
- Apple также исследовала лобовое стекло с дополненной реальностью, прежде чем отменить свой проект электромобиля.
- BMW заявила, что ее будущее поколение электромобилей Neue Klasse будет иметь дисплеи, которые будут охватывать лобовое стекло.
Патентное изображение лобового стекла с дополненной реальностью / Фото General Motors
Стоит отметить, что пока ни одна из упомянутых выше компаний еще не анонсировала ничего конкретного для производства.