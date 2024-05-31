Как описывают технологию

Как описано в патентной заявке, поданной GM в Ведомство США по патентам и торговым маркам (USPTO) в 2022 году, но опубликованной USPTO только в мае этого года, магниты будут встроены в рельсы сидений и позволят использовать противоположные магнитные поля для поднятия или опускания сидений. Цель состоит в том, чтобы устранить некоторые движущиеся части современных систем регулировки сидений.

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Аппаратное обеспечение, необходимое для существующих ручных или электрических регуляторов сидений, увеличивает стоимость и сложность, а также может стать ненадежным в сверхурочной работе, отмечает GM в своем патенте. Например, пазы сидений могут заполняться грязью, что приводит к застреванию сидений, когда пассажиры пытаются вручную их передвинуть. А двигатели и другое оборудование, необходимое для сидений с электрической регулировкой, добавляют значительного веса.

В отличие от них, эта система полагается в основном на серию магнитов и контроллер для регулировки их полярности. Поочередное притягивание и отталкивание отдельных магнитов заставляло бы сиденье двигаться, подобно тому, как поезда на магнитной подушке движутся вдоль рельсов под действием магнитной силы.

После перемещения в правильное положение сиденье фиксируется стопорным штифтом. Это может быть сделано автоматически с помощью привода, который нажимает на штифт.



Патент на магнитное левитирующее сиденье / Фото General Motors



Патент на магнитное левитирующее сиденье / Фото General Motors

Дойдут ли магнитные левитирующие сиденья до производства, еще неизвестно, поскольку автопроизводители не всегда реализуют идеи, которые они патентуют.

Как и другие автопроизводители, GM регулярно подает заявки на патенты. Другие недавние примеры включают сложные пандусы для пикапов и активную аэродинамику для спортивных автомобилей. Кроме того, эта же компания работает над тем, чтобы превратить окна машин в полноценные дисплеи дополненной реальности.