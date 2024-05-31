Як описують технологію

Як описано в патентній заявці, поданій GM до Відомства США з патентів і торгових марок (USPTO) у 2022 році, але опублікованій USPTO лише цього травня, магніти будуть вбудовані в рейки сидінь і дозволять використовувати протилежні магнітні поля для підняття або опускання сидінь. Мета полягає в тому, щоб усунути деякі рухомі частини сучасних систем регулювання сидінь, пише 24 Канал.

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Апаратне забезпечення, необхідне для існуючих ручних або електричних регуляторів сидінь, збільшує вартість і складність, а також може стати ненадійним у понаднормовій роботі, зазначає GM у своєму патенті. Наприклад, пази сидінь можуть заповнюватися брудом, що призводить до застрягання сидінь, коли пасажири намагаються вручну їх пересунути. А двигуни та інше обладнання, необхідне для сидінь з електричним регулюванням, додають значної ваги.

На відміну від них, ця система покладається в основному на серію магнітів і контролер для регулювання їхньої полярності. Почергове притягання й відштовхування окремих магнітів змушувало б сидіння рухатися, подібно до того, як поїзди на магнітній подушці рухаються вздовж рейок під дією магнітної сили.

Після переміщення в правильне положення сидіння фіксується стопорним штифтом. Це може бути зроблено автоматично за допомогою приводу, який натискає на штифт.

Зображення патенту на магнітне левітуюче сидіння від General Motors
Патент на магнітне левітуюче сидіння / Фото General Motors

Зображення патенту на магнітне левітуюче сидіння від General Motors
Патент на магнітне левітуюче сидіння / Фото General Motors

Чи дійдуть магнітні левітуючі сидіння до виробництва, ще невідомо, оскільки автовиробники не завжди реалізують ідеї, які вони патентують.

Як і інші автовиробники, GM регулярно подає заявки на патенти. Інші нещодавні приклади включають складні пандуси для пікапів та активну аеродинаміку для спортивних автомобілів. Крім того, ця ж компанія працює над тим, щоб перетворити вікна машин на повноцінні дисплеї доповненої реальності.