В основі розробки лежить ідея, що звук – це вібрація. Новий пристрій не потребує вловлювання звукових хвиль. Натомість він витягує звук із коливань повсякденних предметів, які відбивають світло. Для цього на об'єкт проєктуються світлові патерни, а спеціальний детектор фіксує найменші зміни в яскравості відбитого світла, спричинені вібрацією від звуку, інформує 24 Канал з посиланням на Optica.

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Цей підхід значно спрощує та здешевлює технологію порівняно з попередніми методами, які вимагали дорогих лазерів або високошвидкісних камер.

Як це працює?

Нова система використовує технологію однопіксельної зйомки: замість складної камери з мільйонами пікселів застосовується один світловий детектор і просторовий модулятор світла. Далі обчислювальні алгоритми перетворюють зафіксовані коливання світла на чистий звуковий сигнал, якість якого можна порівняти із записом на звичайний мікрофон.



Система візуального виявлення на основі однопіксельної камери / Фото Beijing Institute of Technology

Під час лабораторних тестів вчені змогли відновити звук, аналізуючи коливання паперової листівки та листя кімнатної рослини. Система генерує потік даних обсягом близько 4 МБ/с, що робить її придатною для тривалого запису. Хоча високі частоти розпізнаються з меншою точністю, алгоритми повністю їх відновлюють.

Детальніше про відкриття та роботу системи візуального виявлення можна прочитати в роботі науковців опублікованій в журналі Optica.

Технологія відкриває нові можливості для моніторингу в звукоізольованих приміщеннях, спостереження за пацієнтами або для пошуку людей під завалами, де звукові хвилі заблоковані.

До речі, раніше китайські науковці розробили самоочисне скло, яке видаляє пил за допомогою електричного поля, без води чи хімікатів. Технологія підходить для сонячних панелей, автомобілів, дахів, теплиць і вікон, забезпечуючи прозорість та чистоту без додаткового обслуговування.