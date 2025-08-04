Сучасний бетон, хоч і легший у виготовленні, поступається римському за довговічністю – багато сучасних конструкцій руйнується вже через кілька десятків років. Водночас виробництво бетону є одним з головних джерел CO2 у світі – воно спричиняє близько 8% глобальних викидів вуглекислого газу, тож науковці шукають рішення, як застосувати стародавні технології, інформує 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що такого особливого в римському бетоні?

Римський бетон славиться не лише своєю довговічністю – численні споруди, як-от Пантеон, досі стоять навіть через 2,000 років. Його основними інгредієнтами були вулканічний попіл, вапно і вода. Однак головним відкриттям останніх років стало використання великих шматків вапна.

В процесі приготування вони створювали в бетоні своєрідні "самолікувальні" властивості: при попаданні води тріщини могли автоматично заповнюватися мінералами й закриватися, що суттєво продовжувало термін служби споруд.



Древнє римське сховище / Фото Michael Wilson

Дослідники у своїй роботі опублікованій на сайті iScience припускають, що повернення до римських технологій або їх поєднання з сучасними методами може розв'язати одразу кілька проблем: зменшити потребу в ремонтах та знизити негативний вплив на довкілля у довгостроковій перспективі, навіть якщо в процесі утворюється така ж або й більша кількість CO2, як при сучасних методах.

Крім того, римляни активно використовували відходи від руйнування старих будівель для виготовлення нового бетону, що нині відповідає принципам екологічного будівництва. Сьогодні подібні технології набувають популярності: до бетонного складу додають промислові відходи, шлаки, попіл, гуму та навіть СО2, захоплений з атмосфери, щоб зробити матеріал ще більш "зеленим".

Водночас пряме повернення до римських рецептів далеко не завжди підвищує екологічність виробництва, якщо не змінювати енергетичні підходи й не використовувати відновлювану енергію. Тобто будівельна індустрія майбутнього має поєднувати уроки стародавніх майстрів з інноваціями – саме такий підхід допоможе створювати довговічні, стійкі та безпечні для довкілля споруди.

Тим часом у Нідерландах використовують іншу сучасну технологію. Там компанія друкує триповерхові будинки, схожі на гігантські валуни. Дизайн цих будинків гармонійно вписуються в навколишні ліси та парки, а саме будівництво швидше та дешевше ніж традиційне.