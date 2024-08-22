Як це буде

У 2021 році у Нідерландах був друкований перший будинок за зразком валуна – так компанія перевірила свою технологію та проклала шлях до подальшої масштабної роботи. За новими будинками більшого розміру, які створюються під назвою Project Milestone, стоїть та сама команда, і вони знову будуть задумані як придатні для проживання "валуни", що гармонійно вписуються в своє лісове оточення.

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Варто зазначити, що ми вже бачили 3D-друковані будинки з більш ніж одним поверхом раніше, але вони надзвичайно рідкісні. Один приклад складався з бетонної оболонки з дерев'яним каркасом зверху, а інший був прототипом двоповерхового будинку, виготовленого для досліджень. Нідерландський проєкт пропонує вивести багатоповерхове будівництво на більш масовий рівень.

Всього у рамках проєкту Milestone буде побудовано чотири будинки, які будуть розділені на дві моделі.

Перший складатиметься з трьох поверхів і матиме загальну площу 127 квадратних метрів.

Другий матиме два поверхи і 114 квадратних метрів.

Усі будинки матимуть по три спальні та розраховані на сім'ї до чотирьох осіб.

Друкуватимуть їх окремими секціями на сусідньому заводі. Щоб створити секції, 3D-принтер шарами видавлюватиме з сопла суміш, схожу на цемент, щоб сформувати основні форми, які потім будуть перевезені на місце й складені в єдину конструкцію будівельниками. Люди також будуть займатися оздобленням інтер'єрів, дверей, даху та всього іншого, що буде потрібно.



3D-принтер буде використовуватися для видавлювання цементоподібної суміші з сопла пошарово, щоб побудувати різні секції будинку / Фото 3DPrintedHouse

Надруковані на 3D-принтері будинки вже виставлені на продаж і коштують 570 000 – 655 000 євро.

Планується, що будівництво розпочнеться на початку 2025 року і триватиме приблизно пів року.