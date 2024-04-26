Цей принтер також досить швидкий, оскільки може друкувати майже 230 кілограмів матеріалу на годину. Це як три людини щогодини.

Дивіться також Подивіться, як у Німеччині на 3D-принтері надрукували дата-центр, на це пішло всього 140 годин

Деталі

Він може динамічно перемикатися між методами друку, щоб відповідати різним аспектам складних завдань. Принтер може переходити між великомасштабним адитивним виробництвом, субтрактивним виробництвом, безперервним укладанням стрічки та операціями роботизованого маніпулятора. Ці технології роблять принтер придатним для цілої низки галузей промисловості, зокрема житлового будівництва, інфраструктури та розробки військових транспортних засобів. І це робить його єдиним та особливим у своєму роді.

Презентація нового 3D-принтера: відео

За словами доктора Хабіба Дагера, директора Центру передових структур і композитів при Університеті штату Мен, більшість матеріалів, з якими працює установка, придатні для вторинного перероблювання, тож "ви можете розкласти їх на частини, подрібнити, якщо хочете", і "зробити це знову". Щоб забезпечити це, принтер віддає перевагу матеріалам на біологічній основі, таким як деревні відходи.

Ця технологія здається чудовим способом швидко побудувати велику кількість доступного житла для людей з доходами на рівні або нижче середнього доходу по регіону. Одного дня FoF 1.0 може створити цілі райони. Технічні характеристики вказують на те, що скромний одноповерховий будинок можна буде надрукувати приблизно за 80 годин.

Повний процес друку невеликого будинку: відео

FoF 1.0 має "побратима" в кампусі UMaine, який був попереднім рекордсменом серед найбільших 3D-принтерів у світі. Його вже використовували для виготовлення будинку на одну сім'ю, виготовленого з деревного волокна та матеріалів на основі біосмоли. Однак новий принтер у чотири рази більший. Обидві моделі розміщені в одному приміщенні і можуть одночасно працювати над різними аспектами одних і тих самих проєктів.

Армія теж зацікавлена

Однак побудували цю річ не лише для того, щоб допомогти безхатченкам. Дослідники UMaine отримали фінансування від Інженерного корпусу армії, Міністерства оборони та Міністерства енергетики. Ці урядові установи захочуть повернути свої інвестиції, тому принтер, ймовірно, також буде використовуватися для створення легких суден швидкого розгортання, таких як підводні човни та інші морські транспортні засоби. Сенаторка Сьюзан Коллінз назвала принтер "безцінним для національної безпеки".