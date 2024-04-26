Этот принтер также достаточно быстрый, поскольку может печатать почти 230 килограммов материала в час. Это как три человека каждый час.

Смотрите также Посмотрите, как в Германии на 3D-принтере напечатали дата-центр, на это ушло всего 140 часов

Детали

Он может динамично переключаться между методами печати, чтобы соответствовать различным аспектам сложных задач. Принтер может переходить между крупномасштабным аддитивным производством, субтрактивным производством, непрерывной укладкой ленты и операциями роботизированного манипулятора. Эти технологии делают принтер пригодным для целого ряда отраслей промышленности, в частности жилищного строительства, инфраструктуры и разработки военных транспортных средств. И это делает его единственным и особенным в своем роде.

Презентация нового 3D-принтера: видео

По словам доктора Хабиба Дагера, директора Центра передовых структур и композитов при Университете штата Мэн, большинство материалов, с которыми работает установка, пригодны для вторичной переработки, поэтому "вы можете разложить их на части, измельчить, если хотите", и "сделать это снова". Чтобы обеспечить это, принтер отдает предпочтение материалам на биологической основе, таким как древесные отходы.

Эта технология кажется отличным способом быстро построить большое количество доступного жилья для людей с доходами на уровне или ниже среднего дохода по региону. Однажды FoF 1.0 может создать целые районы. Технические характеристики указывают на то, что скромный одноэтажный дом можно будет напечатать примерно за 80 часов.

Полный процесс печати небольшого дома: видео

FoF 1.0 имеет "собрата" в кампусе UMaine, который был предыдущим рекордсменом среди крупнейших 3D-принтеров в мире. Его уже использовали для изготовления дома на одну семью, изготовленного из древесного волокна и материалов на основе биосмолы. Однако новый принтер в четыре раза больше. Обе модели размещены в одном помещении и могут одновременно работать над различными аспектами одних и тех же проектов.

Армия тоже заинтересована

Однако построили эту вещь не только для того, чтобы помочь бездомным. Исследователи UMaine получили финансирование от Инженерного корпуса армии, Министерства обороны и Министерства энергетики. Эти правительственные учреждения захотят вернуть свои инвестиции, поэтому принтер, вероятно, также будет использоваться для создания легких судов быстрого развертывания, таких как подводные лодки и другие морские транспортные средства. Сенатор Сьюзан Коллинз назвала принтер "бесценным для национальной безопасности".