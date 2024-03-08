Wave House виділяється своїм унікальним дизайном, обраним для підвищення візуальної привабливості в міському ландшафті, розповідає 24 Канал.

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З міркувань безпеки в центрах обробки даних зазвичай немає вікон і великих отворів, що призводить до досить похмурого вигляду. Однак хвилясті стіни Wave House ламають цей шаблон, додаючи естетичний штрих до його функціональності.

Ефективний процес будівництва

Принтер COBOD BOD2 екструдував цементоподібну суміш, придатну для вторинної переробки, щоб сформувати зовнішні стіни будівлі розміром 54 м в довжину, 11 м в ширину і 9 м у висоту. Після процесу друку будівельна команда додала останні штрихи, включаючи дах, двері, освітлення, електропроводку та необхідне обладнання для сучасного центру обробки даних.

Майбутнє будівництва

У проєкті, реалізація якого тривала з квітня по жовтень 2023 року, також був задіяний малярний робот від Deutsche Amphibolin-Werke, який працював над інтер'єром. COBOD планує автоматизувати щонайменше 50% будівельних процесів у майбутніх проектах, що свідчить про значний зсув у бік модернізації будівельних технологій.

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Варто зазначити, що на виконання усього проєкту (враховується робота фахівців та інженерів, які завершували фінальні роботи) знадобилося шість місяців.