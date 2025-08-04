Використання електричних полів стало основою революційної ідеї китайських інженерів із Чжедзянського університету. За допомогою такої технології їм вдалося створити ультратонке скло товщиною лише 0,62 міліметра, яке самостійно видаляє як органічний, так і неорганічний пил із власної поверхні, інформує 24 Канал з посиланням на Advanced Science.

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Замість традиційних методів чищення із використанням води чи спеціальних хімікатів, це скло покладається на електричне поле. Заряджені частинки на поверхні під дією змінного електричного поля можуть не лише рухатися по поверхні, а й "підстрибувати" від неї.

У лабораторних випробуваннях скло очищалося від 98% часток всього за кілька секунд. І навіть у запилених умовах чи під час піщаних бур таке скло ефективно працює без води чи значних енергозатрат.

Ще однією перевагою розробки стала здатність не лише видаляти пил, а й значно знижувати його повторне осідання. Дослідники назвали цей ефект "захистом від часток", адже електричне поле відштовхує заряджені частинки з повітря ще до того, як вони потраплять на поверхню скла. Це дозволяє знизити рівень накопичення пилу в повітрі на 90%.

Прозорість нової розробки майже не поступається звичайному склу, оскільки основні втрати світла відбуваються лише в інфрачервоному діапазоні. Це означає, що скло буде ідеальним для сонячних панелей, автомобілів, дахів, теплиць або вікон у багатоповерхівках, де особливо важлива чистота без додаткового обслуговування.



Таке скло можна застосувати для будівель, транспорту і навіть марсіанських місій / Фото Meng Yang

Виробничий процес включає травлення електродів на поверхні скла й нанесення захисного шару, причому не вимагає дорогого обладнання. Це дозволяє сподіватися на швидке впровадження технології у повсякденне життя та комерційні рішення.

Науковці постійно експериментують над створенням нових матеріалів. Наприклад нещодавно новий стартап заявив, що винайшов деревину, яка міцніша й легша за сталь. Технологія передбачає обробку деревини розчином лугу та сульфіту натрію, змінюючи її молекулярну структуру.