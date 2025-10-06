Енергетичний сезон в Україні знову може стати складним: існує ризик нових російських атак на об’єкти енергосистеми. Минулої зими країна вже пережила масові відключення електроенергії, і цього року ситуація може повторитися. Щоб залишатися на зв’язку навіть під час тривалих відключень, варто заздалегідь подбати про джерела резервного живлення.

Редакція 24 Каналу відібрала п'ять найкращих портативних павербанків, які допоможуть вам пережити зимовий період, щоб завжди залишатися на зв'язку.

Energizer 30000 mAh

Ця модель поєднує велику ємність і привабливу ціну. Літій-полімерний акумулятор на 30 000 мА·год дозволяє зарядити смартфон 4–5 разів. Пристрій підтримує швидку зарядку Power Delivery і Quick Charge із потужністю 22,5 Вт. Має три порти – два USB Type-C і один USB-A, мінімалістичний чорний корпус із простим індикатором заряду. Основний недолік – марка поверхня, але загалом це один із найкращих повербанків у своєму ціновому сегменті.

Energizer / Фото Energizer

Sandberg Survivor 10000 mAh

Найбільш надійний варіант для подорожей і активного відпочинку. Повербанк має захист IPX6, витримує дощ і удари. Оснащений двома портами USB-A, компасом і кільцем для кріплення. Ємність 10 000 мА·год дозволяє зарядити телефон до трьох разів. Заряджається через Micro-USB, що може бути незручним, зате корпус прогумований і ергономічний.

Фото Sandberg

Choetech PD 50000mAh

Величезна ємність 50 000 мА·год і потужність 65 Вт дозволяють живити навіть ноутбук чи роутер. Має три порти (USB-C та два USB-A), підтримує швидку зарядку Power Delivery 2.0 і Quick Charge 3.0. У комплекті йде кабель Type-C/Type-C. Є зручний дисплей, шнурок для перенесення, але через масу понад кілограм пристрій більше підходить для стаціонарного використання.

Фото Choetech

XO PR188 – 20000 mAh

Компактний, легкий і надійний повербанк на 20 000 мА·год. Заряджає смартфон до чотирьох разів, має три порти (два USB-A, один Type-C) і підтримує швидку зарядку. Корпус мінімалістичний і міцний, кути заокруглені, тому пристрій зручно носити із собою. Єдине, чого бракує – комплектного кабелю.

Фото XO PR188

Romoss 40000 mAh

Елегантний і потужний повербанк із цифровим дисплеєм і ємністю 40 000 мА·год. Оснащений трьома портами (два USB-A, один USB-C) та підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт. У комплекті є кабель Type-C/Type-C. Пристрій важить близько кілограма, але завдяки мінімалістичному дизайну виглядає сучасно й охайно.

Фото Romoss

Що у висновку?

З огляду на ризик повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, підготовка до можливих відключень електроенергії — не просто питання комфорту, а елемент базової безпеки. Надійний павербанк може стати критично важливим пристроєм у період, коли світло та зв'язок зникають на кілька годин або навіть днів.

Вибір павербанка сьогодні — це не просто про ґаджети, а про автономність. Адже в умовах війни й непередбачуваних обставин можливість залишатися на зв'язку, підтримувати роботу техніки чи навіть просто підзарядити ліхтарик може мати реальне значення.