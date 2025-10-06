Энергетический сезон в Украине снова может стать сложным: существует риск новых российских атак на объекты энергосистемы. Прошлой зимой страна уже пережила массовые отключения электроэнергии, и в этом году ситуация может повториться. Чтобы оставаться на связи даже во время длительных отключений, стоит заранее позаботиться об источниках резервного питания.

Как правильно подобрать павербанк на зиму, рассказывает 24 Канал.

Energizer 30000 mAh

Эта модель сочетает большую емкость и привлекательную цену. Литий-полимерный аккумулятор на 30 000 мА-ч позволяет зарядить смартфон 4–5 раз. Устройство поддерживает быструю зарядку Power Delivery и Quick Charge с мощностью 22,5 Вт. Имеет три порта – два USB Type-C и один USB-A, минималистичный черный корпус с простым индикатором заряда. Основной недостаток – марка поверхность, но в целом это один из лучших повербанков в своем ценовом сегменте.

Energizer / Фото Energizer

Sandberg Survivor 10000 mAh

Наиболее надежный вариант для путешествий и активного отдыха. Повербанк имеет защиту IPX6, выдерживает дождь и удары. Оснащен двумя портами USB-A, компасом и кольцом для крепления. Емкость 10 000 мА-ч позволяет зарядить телефон до трех раз. Заряжается через Micro-USB, что может быть неудобным, зато корпус прорезиненный и эргономичный.

Фото Sandberg

Choetech PD 50000mAh

Огромная емкость 50 000 мА-ч и мощность 65 Вт позволяют питать даже ноутбук или роутер. Имеет три порта (USB-C и два USB-A), поддерживает быструю зарядку Power Delivery 2.0 и Quick Charge 3.0. В комплекте идет кабель Type-C/Type-C. Есть удобный дисплей, шнурок для переноски, но из-за массы более килограмма устройство больше подходит для стационарного использования.

Фото Choetech

XO PR188 – 20000 mAh

Компактный, легкий и надежный повербанк на 20 000 мА-ч. Заряжает смартфон до четырех раз, имеет три порта (два USB-A, один Type-C) и поддерживает быструю зарядку. Корпус минималистичный и прочный, углы скруглены, поэтому устройство удобно носить с собой. Единственное, чего не хватает – комплектного кабеля.

Фото XO PR188

Romoss 40000 mAh

Элегантный и мощный повербанк с цифровым дисплеем и емкостью 40 000 мА-ч. Оснащен тремя портами (два USB-A, один USB-C) и поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. В комплекте есть кабель Type-C/Type-C. Устройство весит около килограмма, но благодаря минималистичному дизайну выглядит современно и опрятно.

Фото Romoss

Что в заключении?

Учитывая риск повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру этой зимой, подготовка к возможным отключениям электроэнергии - не просто вопрос комфорта, а элемент базовой безопасности. Надежный павербанк может стать критически важным устройством в период, когда свет и связь исчезают на несколько часов или даже дней.

Выбор павербанка сегодня - это не просто о гаджетах, а об автономности. Ведь в условиях войны и непредсказуемых обстоятельств возможность оставаться на связи, поддерживать работу техники или даже просто подзарядить фонарик может иметь реальное значение.