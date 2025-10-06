Как правильно подобрать павербанк на зиму, рассказывает 24 Канал.

Energizer 30000 mAh

Эта модель сочетает большую емкость и привлекательную цену. Литий-полимерный аккумулятор на 30 000 мА-ч позволяет зарядить смартфон 4–5 раз. Устройство поддерживает быструю зарядку Power Delivery и Quick Charge с мощностью 22,5 Вт. Имеет три порта – два USB Type-C и один USB-A, минималистичный черный корпус с простым индикатором заряда. Основной недостаток – марка поверхность, но в целом это один из лучших повербанков в своем ценовом сегменте.

Energizer / Фото Energizer

Sandberg Survivor 10000 mAh

Наиболее надежный вариант для путешествий и активного отдыха. Повербанк имеет защиту IPX6, выдерживает дождь и удары. Оснащен двумя портами USB-A, компасом и кольцом для крепления. Емкость 10 000 мА-ч позволяет зарядить телефон до трех раз. Заряжается через Micro-USB, что может быть неудобным, зато корпус прорезиненный и эргономичный.

Фото Sandberg

Choetech PD 50000mAh

Огромная емкость 50 000 мА-ч и мощность 65 Вт позволяют питать даже ноутбук или роутер. Имеет три порта (USB-C и два USB-A), поддерживает быструю зарядку Power Delivery 2.0 и Quick Charge 3.0. В комплекте идет кабель Type-C/Type-C. Есть удобный дисплей, шнурок для переноски, но из-за массы более килограмма устройство больше подходит для стационарного использования.

Фото Choetech

XO PR188 – 20000 mAh

Компактный, легкий и надежный повербанк на 20 000 мА-ч. Заряжает смартфон до четырех раз, имеет три порта (два USB-A, один Type-C) и поддерживает быструю зарядку. Корпус минималистичный и прочный, углы скруглены, поэтому устройство удобно носить с собой. Единственное, чего не хватает – комплектного кабеля.

Фото XO PR188

Romoss 40000 mAh

Элегантный и мощный повербанк с цифровым дисплеем и емкостью 40 000 мА-ч. Оснащен тремя портами (два USB-A, один USB-C) и поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт. В комплекте есть кабель Type-C/Type-C. Устройство весит около килограмма, но благодаря минималистичному дизайну выглядит современно и опрятно.

Фото Romoss

Что в заключении?

Учитывая риск повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру этой зимой, подготовка к возможным отключениям электроэнергии - не просто вопрос комфорта, а элемент базовой безопасности. Надежный павербанк может стать критически важным устройством в период, когда свет и связь исчезают на несколько часов или даже дней.

Выбор павербанка сегодня - это не просто о гаджетах, а об автономности. Ведь в условиях войны и непредсказуемых обстоятельств возможность оставаться на связи, поддерживать работу техники или даже просто подзарядить фонарик может иметь реальное значение.