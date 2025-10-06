Як правильно підібрати павербанк на зиму, розказує 24 Канал.

Energizer 30000 mAh

Ця модель поєднує велику ємність і привабливу ціну. Літій-полімерний акумулятор на 30 000 мА·год дозволяє зарядити смартфон 4–5 разів. Пристрій підтримує швидку зарядку Power Delivery і Quick Charge із потужністю 22,5 Вт. Має три порти – два USB Type-C і один USB-A, мінімалістичний чорний корпус із простим індикатором заряду. Основний недолік – марка поверхня, але загалом це один із найкращих повербанків у своєму ціновому сегменті.

Energizer / Фото Energizer

Sandberg Survivor 10000 mAh

Найбільш надійний варіант для подорожей і активного відпочинку. Повербанк має захист IPX6, витримує дощ і удари. Оснащений двома портами USB-A, компасом і кільцем для кріплення. Ємність 10 000 мА·год дозволяє зарядити телефон до трьох разів. Заряджається через Micro-USB, що може бути незручним, зате корпус прогумований і ергономічний.

Фото Sandberg

Choetech PD 50000mAh

Величезна ємність 50 000 мА·год і потужність 65 Вт дозволяють живити навіть ноутбук чи роутер. Має три порти (USB-C та два USB-A), підтримує швидку зарядку Power Delivery 2.0 і Quick Charge 3.0. У комплекті йде кабель Type-C/Type-C. Є зручний дисплей, шнурок для перенесення, але через масу понад кілограм пристрій більше підходить для стаціонарного використання.

Фото Choetech

XO PR188 – 20000 mAh

Компактний, легкий і надійний повербанк на 20 000 мА·год. Заряджає смартфон до чотирьох разів, має три порти (два USB-A, один Type-C) і підтримує швидку зарядку. Корпус мінімалістичний і міцний, кути заокруглені, тому пристрій зручно носити із собою. Єдине, чого бракує – комплектного кабелю.

Фото XO PR188

Romoss 40000 mAh

Елегантний і потужний повербанк із цифровим дисплеєм і ємністю 40 000 мА·год. Оснащений трьома портами (два USB-A, один USB-C) та підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт. У комплекті є кабель Type-C/Type-C. Пристрій важить близько кілограма, але завдяки мінімалістичному дизайну виглядає сучасно й охайно.

Фото Romoss

Що у висновку?

З огляду на ризик повторних російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, підготовка до можливих відключень електроенергії — не просто питання комфорту, а елемент базової безпеки. Надійний павербанк може стати критично важливим пристроєм у період, коли світло та зв’язок зникають на кілька годин або навіть днів.

Вибір павербанку сьогодні — це не просто про ґаджети, а про автономність. Адже в умовах війни й непередбачуваних обставин можливість залишатися на зв’язку, підтримувати роботу техніки чи навіть просто підзарядити ліхтарик може мати реальне значення.