Резерв+ знову не працює: не забудьте паперові документи

Черговий технічний збій у роботі мобільного застосунку "Резерв+" стався у п'ятницю, 5 травня. Цікаво, що про неполадки повідомляють лише окремі користувачі.

Що відбувається з "Резерв+"?

Як повідомляє "Судово-юридична газета", наразі користувачі не можуть увійти до системи або отримати доступ до своїх даних. Ми не змогли особисто підтвердити збій у "Резерв+", оскільки в нашому випадку все працює справно.

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Як пише джерело, застосунок відображає сповіщення: "Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше".

З огляду на це, громадянам рекомендують не забувати вдома паперові військово-облікові документи.

Причини збою наразі невідомі.

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