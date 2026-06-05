Что происходит с "Резерв+"?
Как сообщает "Судебно-юридическая газета", сейчас пользователи не могут войти в систему или получить доступ к своим данным. Мы не смогли лично подтвердить сбой в "Резерв+", поскольку в нашем случае все работает исправно.
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Как пишет источник, приложение отображает уведомления: "Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже".
Учитывая это, гражданам рекомендуют не забывать дома бумажные военно-учетные документы.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Причины сбоя пока неизвестны.
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