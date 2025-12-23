ChatGPT тепер показує підсумки року як у Spotify: чи доступна українцям нова функція

OpenAI додала до ChatGPT нову функцію підсумків року. Вона показує персональну статистику використання сервісу за 2025 рік, основні теми розмов і стиль спілкування, нагадуючи річні підбірки популярних стримінгових платформ.

Нова функція річного огляду в ChatGPT надає користувачам детальну картину їхньої взаємодії з сервісом протягом 2025 року. У підсумку відображаються теми, які найчастіше обговорювались, а також статистика активності – найзавантаженіший день для чатів, загальна кількість розмов, число надісланих повідомлень та інші показники. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Що входить до річного підсумку ChatGPT

Окрім сухих цифр, ChatGPT формує індивідуальний стиль користувача, ґрунтуючись на манері письма або спілкування. Також система визначає своєрідний архетип, який описує основний спосіб використання ChatGPT – наприклад, для роботи, навчання чи творчості.

До річного підсумку входять і додаткові елементи. Користувач отримує короткий вірш, створений на основі його взаємодії з сервісом, персоналізовану піксельну ілюстрацію, символічну нагороду за 2025 рік та прогноз на 2026 рік.

Отримати свій річний огляд можна, ввівши запит "Show me my year with ChatGPT" у застосунку або вебверсії сервісу. Функція доступна користувачам тарифів Free, Plus і Pro за умови, що в них увімкнена історія чатів і пам'ять ChatGPT.

На момент запуску річні підсумки доступні в США, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Австралії.

Як застосунок ChatGPT заробляє гроші?

ChatGPT став одним з найприбутковіших застосунків у світі, обігнавши за темпами фінансового зростання TikTok і Disney+. Основним джерелом доходу для мобільного додатку є платні підписки.

Найвища активність користувачів була зафіксована цього року. У 2025 році споживачі витратили приблизно 2,48 мільярда доларів на застосунок, що на 408% більше, ніж у 2024 році (487 мільйонів доларів). Для порівняння, за перший рік роботи (2023) додаток заробив 42,9 мільйона доларів. Темпи фінансового зростання ChatGPT випереджають деякі з найпопулярніших сервісів світу: ChatGPT знадобився 31 місяць, щоб досягти позначки в 3 мільярди доларів; TikTok знадобилося 58 місяців, щоб досягти цього показника; Disney+ знадобилося 42 місяці.