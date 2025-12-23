ChatGPT теперь показывает итоги года как в Spotify: доступна ли украинцам новая функция

OpenAI добавила в ChatGPT новую функцию итогов года. Она показывает персональную статистику использования сервиса за 2025 год, основные темы разговоров и стиль общения, напоминая годовые подборки популярных стриминговых платформ.

Новая функция годового обзора в ChatGPT предоставляет пользователям подробную картину их взаимодействия с сервисом в течение 2025 года. В итоге отображаются темы, которые чаще всего обсуждались, а также статистика активности – самый загруженный день для чатов, общее количество разговоров, число отправленных сообщений и другие показатели. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Вам это навредит: 7 вопросов, которые запрещено ставить ChatGPT

Что входит в годовой итог ChatGPT

Кроме сухих цифр, ChatGPT ChatGPT формирует индивидуальный стиль пользователя, основываясь на манере письма или общения. Также система определяет своеобразный архетип, который описывает основной способ использования ChatGPT – например, для работы, обучения или творчества.

В годовой итог входят и дополнительные элементы. Пользователь получает короткое стихотворение, созданный на основе его взаимодействия с сервисом, персонализированную пиксельную иллюстрацию, символическую награду за 2025 год и прогноз на 2026 год.

Получить свой годовой обзор можно, введя запрос "Show me my year with ChatGPT" в приложении или веб-версии сервиса. Функция доступна пользователям тарифов Free, Plus и Pro при условии, что у них включена история чатов и память ChatGPT.

На момент запуска годовые итоги доступны в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии 1 Канаде Новой Зеландии и Австралии.

Как приложение ChatGPT зарабатывает деньги?

ChatGPT стал одним из самых прибыльных приложений в мире, обогнав по темпам финансового роста TikTok и Disney+. Основным источником дохода для мобильного приложения являются платные подписки.

Самая высокая активность пользователей была зафиксирована в этом году. В 2025 году потребители потратили примерно 2,48 миллиарда долларов на приложение, что на 408% больше, чем в 2024 году (487 миллионов долларов). Для сравнения, за первый год работы (2023) приложение заработало 42,9 миллиона долларов. Темпы финансового роста ChatGPT опережают некоторые из самых популярных сервисов мира: ChatGPT понадобился 31 месяц, чтобы достичь отметки в 3 миллиарда долларов; TikTok понадобилось 58 месяцев, чтобы достичь этого показателя; Disney+ понадобилось 42 месяца.