Вкрай рідкісний Bugatti 1937 року випуску продають за восьмизначну суму

Поціновувачі старовинних машин і багаті колекціонери можуть святкувати, адже в продажу з'явився автомобіль-переможець фестивалю Pebble Beach – престижного заходу, що проводиться в Каліфорнії й визначає найбільш елегантні та красиві автівки, демонструючи чудернацькі дизайни з усіх епох.

Перевагою цього екземпляра є те, що його не потрібно реставрувати – машина перебуває у хорошому стані й не вимагає жодного ремонту.

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Корабель Тесея

Цей вражаючий Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року випуску переміг у своєму класі на конкурсі елегантності в Pebble Beach минулого року, а наступного місяця під час автомобільного тижня в Монтереї він буде виставлений на аукціон Gooding & Company.

Компанія Bugatti виготовила лише 42 моделі Type 57S між осінню 1936 та весною 1938 року, і лише 17 з цих шасі отримали кузов Atalante, розроблений Жаном Бугатті та виготовлений у Мольсхаймі. Назва Atalante походить від імені героїні аркадської грецької міфології Аталанти, мисливиці, яка була прирівняна до Артеміди.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti

Цей конкретний Atalante з номером шасі 57573 є одним із останніх побудованих – його було завершено у вересні 1937 року. Після завершення будівництва його виставили на виставці Salon de l'Automobile в Парижі та автосалоні Earls Court Motor Show в Лондоні, одразу після чого продали К. Яну Крейгу, колекціонеру машин Bugatti, який був спадкоємцем багатої ірландської родини.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti

Крейг перефарбував Atalante в чорно-білу гаму, яку він використовував на інших своїх гоночних автомобілях, серед яких були Type 51, Type 54 і Type 59. Разом зі своєю дружиною Марсель Муді Крейг регулярно їздив на Atalante між Великою Британією та швейцарським Сент-Моріцом, і навіть брав участь у швидкісних перегонах Льюїса 1939 року.

Потім він продав автомобіль Девіду Л. Гріффіт-Хьюзу, ще одному британському ентузіасту Bugatti, який перефарбував його в два відтінки сірого й модернізував до специфікації 57SC, встановивши нагнітач Roots, який спочатку встановлювався на Bugatti Atlantic лорда Ротшильда, збільшивши потужність рядного восьмициліндрового двигуна до 200 кінських сил.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti

Через іще кілька власників Atalante потрапив до США у власність Чарльза Глора з Чикаго, який відправив автомобіль назад до Bugatti для повної реставрації. У 1963 році його купив колекціонер автомобілів Войта Машек, який через два роки продав його доктору Пітеру Вільямсону, президенту Американського клубу Bugatti. Наприкінці 1990-х років Atalante знову відреставрували, а в 2006 році продали британському колекціонеру, який перефарбував його в чорно-білий колір на честь першого власника.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti

Потім, у 2013 році Atalante купив приватний колекціонер із Каліфорнії, який відправив автомобіль до Sargent Metal Works у Вермонті для "виняткової реставрації, що не шкодує коштів", яка "охопила всі косметичні та механічні аспекти", щоб повернути автомобіль до його оригінальних характеристик 1937 року, але з модернізованим нагнітачем, що залишився неушкодженим. Відреставрований автомобіль дебютував на конкурсі Pebble Beach Concours, де випередив два інших Type 57S за звання першого в класі.

Як можна зрозуміти, в цьому автомобілі мало що лишилося від оригінального транспортного засобу, тож нам лишається лише насолоджуватись його унікальним дизайном.



Салон Bugatti Type 57SC Atalante 1937 року / Фото Bugatti

Все ще у свіжовідреставрованому стані, з ідентичними номерами шасі, кузовом і двигуном, це, ймовірно, один з найкращих екземплярів Type 57 у всьому світі. Він розкішний, з темно-синім лакофарбовим покриттям, добре підкресленим хромованим оздобленням і чудовим коричневим інтер'єром. Автомобіль має занижені шасі "surbaissé", задня вісь яких проходила через раму, а не під нею, пропонуючи особливі пропорції, нижчий капот і коротшу колісну базу.

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Ціна

Аукціон Gooding's вперше виставляє цей Atalante на публічні торги, і компанія оцінила його від 9 000 000 до 11 000 000 доларів. Два роки тому схожий автомобіль продали за 10 мільйонів, тож нічого дивного, якщо цей піде значно дорожче.