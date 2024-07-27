Преимуществом этого экземпляра является то, что его не нужно реставрировать – машина находится в хорошем состоянии и не требует никакого ремонта.

Смотрите также Настоящий стимпанк: лимузин 1931 года продают за 59 000 долларов

Корабль Тесея

Этот впечатляющий Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года выпуска победил в своем классе на конкурсе элегантности в Pebble Beach в прошлом году, а в следующем месяце во время автомобильной недели в Монтерее он будет выставлен на аукцион Gooding & Company.

Компания Bugatti изготовила всего 42 модели Type 57S между осенью 1936 и весной 1938 года, и только 17 из этих шасси получили кузов Atalante, разработанный Жаном Бугатти и изготовленный в Мольсхайме. Название Atalante происходит от имени героини аркадской греческой мифологии Аталанты, охотницы, которая была приравнена к Артемиде.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Этот конкретный Atalante с номером шасси 57573 является одним из последних построенных – он был завершен в сентябре 1937 года. После завершения строительства его выставили на выставке Salon de l'Automobile в Париже и автосалоне Earls Court Motor Show в Лондоне, сразу после чего продали К. Яну Крейгу, коллекционеру машин Bugatti, который был наследником богатой ирландской семьи.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Крейг перекрасил Atalante в черно-белую гамму, которую он использовал на других своих гоночных автомобилях, среди которых были Type 51, Type 54 и Type 59. Вместе со своей женой Марсель Муди Крейг регулярно ездил на Atalante между Великобританией и швейцарским Сент-Морицом, и даже участвовал в скоростных гонках Льюиса 1939 года.

Затем он продал автомобиль Дэвиду Л. Гриффит-Хьюзу, еще одному британскому энтузиасту Bugatti, который перекрасил его в два оттенка серого и модернизировал до спецификации 57SC, установив нагнетатель Roots, который изначально устанавливался на Bugatti Atlantic лорда Ротшильда, увеличив мощность рядного восьмицилиндрового двигателя до 200 лошадиных сил.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Через еще несколько владельцев Atalante попал в США в собственность Чарльза Глора из Чикаго, который отправил автомобиль обратно в Bugatti для полной реставрации. В 1963 году его купил коллекционер автомобилей Войта Машек, который через два года продал его доктору Питеру Уильямсону, президенту Американского клуба Bugatti. В конце 1990-х годов Atalante снова отреставрировали, а в 2006 году продали британскому коллекционеру, который перекрасил его в черно-белый цвет в честь первого владельца.



Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Затем, в 2013 году Atalante купил частный коллекционер из Калифорнии, который отправил автомобиль в Sargent Metal Works в Вермонте для "исключительной реставрации, не жалеющей средств", которая "охватила все косметические и механические аспекты", чтобы вернуть автомобиль к его оригинальным характеристикам 1937 года, но с модернизированным нагнетателем, оставшимся неповрежденным. Отреставрированный автомобиль дебютировал на конкурсе Pebble Beach Concours, где опередил два других Type 57S за звание первого в классе.

Как можно понять, в этом автомобиле мало что осталось от оригинального транспортного средства, поэтому нам остается только наслаждаться его уникальным дизайном.



Салон Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года / Фото Bugatti

Все еще в свежеотреставрированном состоянии, с идентичными номерами шасси, кузовом и двигателем, это, вероятно, один из лучших экземпляров Type 57 во всем мире. Он роскошный, с темно-синим лакокрасочным покрытием, хорошо подчеркнутой хромированной отделкой и великолепным коричневым интерьером. Автомобиль имеет заниженные шасси "surbaissé", задняя ось которых проходила через раму, а не под ней, предлагая особые пропорции, более низкий капот и более короткую колесную базу.

Смотрите также Audi построила автомобиль, который разработала еще в 1930-х годах, но так и не выпустила

Цена

Аукцион Gooding's впервые выставляет этот Atalante на публичные торги, и компания оценила его от 9 000 000 до 11 000 000 долларов. Два года назад похожий автомобиль продали за 10 миллионов, поэтому ничего удивительного, если этот пойдет значительно дороже.

Большинство современных компактных кроссоверов имеют только передний привод. Но мы покупаем кроссовер, чтобы уверенно чувствовать себя при любой погоде! В этом сегменте хороший вариант авто SUZUKI, где полный привод есть даже в базе. SUZUKI S-CROSS 2024 года оснащается системой ALLGRIP SELECT, которая имеет 4 режима работы и позволяет подстраиваться к любому покрытию.