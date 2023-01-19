Астрономи зловили радіосигнали з надзвичайно віддаленої галактики

Міжнародна група дослідників виявила радіосигнали, що надходять із дуже далекої галактики. Зазвичай настільки велика відстань земній науці непідвладна, однак вчені використали гігантський телескоп та рідкісний фізичний ефект.

Вчені вважають, що сигнали були створені атомарним воднем у галактиці, яка активно формує зорі. Це називають першим випадком, коли вдалося виявити подібні космічні "послання" на такій величезній відстані – 8,8 мільярда світлових років.

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Деталі відкриття

Атомарний водень є основним паливом, яке сприяє утворенню зірок, а це означає, що дослідження може допомогти нам зрозуміти, як формуються зорі в галактиках, віддалених від нас на мільярди світлових років.

Астрономи скористалися гравітаційним лінзуванням – явищем, при якому масивне тіло, розташоване між джерелом і спостерігачем, наприклад, галактика, викривляє світло, що випромінюється віддаленим джерелом.



Схематичне зображення гравітаційного лінзування / Фото Swadha Pardesi

Галактика випромінює різні види радіосигналів. Досі вдавалося вловити цей конкретний сигнал лише від галактики поблизу, що обмежувало наші знання лише тими галактиками, які знаходяться ближче до Землі,

– каже Арнаб Чакраборті, науковий співробітник Університету Макгілла і провідний автор нового дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Завдяки природному явищу, яке називається гравітаційним лінзуванням, ми можемо вловити слабкий сигнал з рекордної відстані. Це допоможе нам зрозуміти склад галактик на набагато більших відстанях від Землі", – додає Чакраборті.

Дослідники сподіваються, що їхні результати можуть привести до нових способів вивчення далеких галактик за допомогою існуючих низькочастотних радіотелескопів, що може стати ключем до розгадки таємниць того, як еволюціонував космос протягом усього життя Всесвіту.