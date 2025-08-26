На сході Туреччини археологи зробили вражаюче відкриття. Вони розкопали римську лазню віком 1700 років, оснащену складною системою опалення. Ця знахідка проливає світло на інженерні досягнення давніх римлян та їхній побут у регіоні, де раніше подібних споруд не знаходили.

Як працювала давньоримська система опалення?

Історія цього відкриття почалася у 2023 році, коли фермер із села Салкая, що у провінції Елязиг, випадково натрапив на фрагмент мозаїки під час посадки саджанців. Ця подія стала початком масштабних археологічних розкопок, координованих Міністерством культури й туризму Туреччини. Незабаром дослідження виявили залишки цілого лазневого комплексу, який датується приблизно III століттям нашої ери, пише 24 Канал з посиланням на ArkeoNews.

Для дослідження території навколо знахідки археологи застосували георадар, який допоміг виявити приховані під землею структури. Так їм вдалося знайти кальдарій – головну гарячу кімнату лазні, де збереглися докази існування передової для свого часу системи опалення. Ця технологія, відома як гіпокауст, була справжнім інженерним проривом, що забезпечував централізований обігрів майже два тисячоліття тому.

Система працювала за таким принципом:

Під підлогою лазні була мережа невисоких стовпчиків (суспензур), на яких трималася підлога.

Гаряче повітря від печі, розташованої поруч, циркулювало у цьому просторі, а також у спеціальних каналах всередині стін.

Таким чином, нагрівалася не лише підлога, а й стіни приміщення.

Це створювало тепле й вологе середовище, ідеальне для купання.



Невеликі колони системи гіпокаусту, що використовувалися для підлогового опалення / Фото Rıdvan Yeşilırmak/Erkan Bay/DHA

Ця знахідка є першою римською лазнею, виявленою в провінції Елязиг, що робить її унікальним доповненням до багатої археологічної карти Анатолії. Наявність такої складної споруди свідчить, що в цьому регіоні колись існувало розвинене поселення, а не просто сільська місцевість. Археологи припускають, що територія навколо лазні могла бути центром невеликого містечка, тож тепер очікують на нові відкриття в майбутніх сезонах розкопок.



Систему підігріву підлоги знайшли в 1700-річній римській лазні в Елязигу / Фото Rıdvan Yeşilırmak/Erkan Bay/DHA

Римські лазні, або терми, були не просто місцями для миття, а важливими центрами соціального, культурного та навіть політичного життя. Відкриття в Елязигу демонструє, наскільки далеко поширився римський вплив на схід Анатолії, поєднуючи місцеві традиції з імперськими інженерними досягненнями. Сама система гіпокауста стала важливою віхою в історії архітектури. Хоча й інші цивілізації експериментували з підігрівом підлог, саме римляни довели цей метод до найбільшої ефективності, зробивши його стандартним елементом громадських лазень та вілл еліти. Цю технологію вважають попередницею сучасних систем підігріву підлоги.

Сьогодні розкопки тривають під наглядом Дирекції музею Елязига. Головна мета – зберегти цю унікальну пам'ятку для майбутніх поколінь. Очікується, що після повного вивчення та консервації римська лазня стане важливою туристичною принадою регіону.