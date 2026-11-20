Хорватський архітектор Божо Кокан збирав різьблене каміння з власної землі та стін будинків свого села. Виявилося, що це уламки римської тріумфальної арки імператора Траяна, якій близько 1900 років.

Камені виявилися римською аркою

Ще хлопчиком у селі Дицмо, що лежить у пагорбах за Сплітом, Божо Кокан помітив різьблені камені у стінах батьківського дому. Деякі прикраси на них явно не пасували до фермерської хати. Через десятиліття, після довгої кар'єри архітектора, він повернувся додому, щоб розібратися, що це за камені, пише Daily Galaxy.

З його землі й навколишнього хутора він зібрав понад тисячу фрагментів обробленого каменю, чого вистачило, щоб археологи змогли визначити, що це за цінна археологічна пам'ятка.

Цьогорічний сезон розкопок на місці, де колись стояла арка, очолив Дражен Маршич з Університету Задара. Археологи підняли крило та кігті імператорського орла, а також різьблення з богинею Вікторією та постатями Ероса. Про знахідки у листопаді 2026 року розповіла хорватська суспільна телекомпанія HRT.

Божо Кокан – архітектор на пенсії та доброволець, який воював у війні за незалежність Хорватії в 1990-х роках. Йому також приписують розробку близько 600 офіційних емблем для хорватської армії, державних установ і ветеранських об'єднань. Попрацювавши в Загребі, він приблизно у 2013 році повернувся до Дицмо й узявся вивчати кам'яні рештки на садибі, яку успадкував від діда.

Уламки траплялися скрізь. З них збудували багато будинків у його хуторі, а ще їх знаходили в коморах і сухих кам'яних огорожах полів. Кокан читав наукові праці, копав і чистив усе, що знаходив на власній землі. Зрештою колекція сягнула понад тисячу фрагментів білого вапняку.



Кам'яні фрагменти втраченої римської тріумфальної арки / Фото HRT / Хорватське радіотелебачення

Спершу дослідники думали, що рештки належали храму. Проте вигнуті архітектурні елементи, багато оздоблені блоки та частини монументального напису вказували на окрему арку. Коли у січні 2023 року ідентифікацію оприлюднили, Кокан виставив фрагменти в невеликому місцевому музеї на території родинної садиби.

У 2024 році вийшло формальне дослідження. У журналі Arheološki radovi i rasprave археолог Нікола Цесарик, Маршич і Кокан опублікували попередній аналіз "Траянової арки з Дицмо". На уламках напису збереглися імператорські титули Imperator і Germanicus. Разом зі стилем літер вони пов'язали пам'ятку з Траяном, який правив у 98 – 117 роках нашої ери.



Археологи, що виявили фундаменти 1900-річної римської тріумфальної арки / Фото Івани Іванович/PIXSELL

Чому ця арка така незвична?

У римські часи поселення звали Децимін. Арка стояла там, де дорога з Салони, столиці провінції Далмація, до міста Аекум перетиналася зі шляхом між військовими центрами Андетрієм і Тілурієм. Вона здіймалася над брукованою площею на цьому перехресті.

Розміри монумента досі лишаються відкритим питанням. Реконструкція, про яку хорватські медіа писали у 2023 році, оцінювала висоту арки приблизно в 14 метрів разом зі скульптурою, а ширину – в 11 метрів. Авторів цих цифр не назвали, а команда розкопок остаточних розмірів не оприлюднила.

Маршич у 2023 році сказав HRT, що це буде лише сьома відома арка часів Траяна у всьому римському світі й єдина, відкрита в європейських провінціях імперії. Більшість інших стоять в Італії, зокрема чотири в Римі, а також відомі арки в Анконі та Беневенто. За його словами, знахідка підтримує давніші дослідження археолога Ненада Цамбі про маршрут імператора до Другої дакійської війни.

За версією Цамбі, шлях ішов морем з Анкони до Задара, потім суходолом через Далмацію до Салони, а далі повертав на схід. Кокан теж пов'язує арку з цією подорожжю, посилаючись на сцени походу на Траяновій колоні в Римі. Проте Цамбі подає маршрут як реконструкцію, тож зв'язок арки з дакійським походом досі не підтвердили.



Запропонована реконструкція римської тріумфальної арки / Фото Божо Кокана

Більше знахідок

Роботи на самому місці стартували у жовтні 2025 року за підтримки Міністерства культури і медіа Хорватії, регіональних органів охорони спадщини та Університету Задара. Першого сезону відкрили частину брукованої площі та фундаментні блоки арки, а також кераміку, скло й 23 фрагменти її декору. Кокан зізнався, що радий нарешті побачити початок робіт.

Сезон 2026 року дав значно більше архітектурного й скульптурного матеріалу, повідомляє Arkeonews. Крім орла, Вікторії та Ероса, археологи знайшли оздоблені фрагменти пілястр. Заступник керівника розкопок Борис Ружич Вашичек назвав їх найщільнішою групою знахідок. Де саме на монументі сидів орел, досі не з'ясували. Наступна мета команди – повернути розкидані фрагменти на їхні місця й детальніше реконструювати арку.



Великий план різьбленого кам'яного фрагмента / Фото HRT / Хорватське радіотелебачення

Приблизно за 100 метрів від арки також відкрили другу споруду з покрівельною черепицею, керамікою та монетою часів імператора Діоклетіана. Маршич датує цю будівлю кінцем III – початком IV століття нашої ери та пізнішими часами. Тож перехрестя в Дециміні працювало ще майже через два століття після спорудження Траянової арки.