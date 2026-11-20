Камни оказались римской аркой

Еще мальчиком в деревне Дицмо, расположенной среди холмов за Сплитом, Божо Кокан заметил резные камни в стенах родительского дома. Некоторые украшения на них явно не вписывались в обстановку фермерского дома. Спустя десятилетия, после долгой карьеры архитектора, он вернулся домой, чтобы разобраться, что это за камни, пишет Daily Galaxy.

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С его земли и прилегающей территории он собрал более тысячи фрагментов обработанного камня, чего хватило, чтобы археологи смогли определить, что это за ценный археологический памятник.

Нынешний сезон раскопок на месте, где когда-то стояла арка, возглавил Дражен Маршич из Университета Задара. Археологи извлекли крыло и когти императорского орла, а также резьбу с изображением богини Виктории и фигур Эроса. О находках в ноябре 2026 года сообщила хорватская общественная телекомпания HRT.

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Божо Кокан – архитектор на пенсии и доброволец, участвовавший в войне за независимость Хорватии в 1990-х годах. Ему также приписывают разработку около 600 официальных эмблем для хорватской армии, государственных учреждений и ветеранских объединений. Поработав в Загребе, он примерно в 2013 году вернулся в Дицмо и принялся изучать каменные остатки на усадьбе, которую унаследовал от деда.

Осколки встречались повсюду. Из них построили много домов на его хуторе, а еще их находили в амбарах и сухих каменных оградах полей. Кокан читал научные труды, копал и очищал все, что находил на своей земле. В итоге коллекция насчитывала более тысячи фрагментов белого известняка.

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Каменные фрагменты утраченной римской триумфальной арки / Фото HRT / Хорватское радио и телевидение

Сначала исследователи полагали, что остатки принадлежали храму. Однако изогнутые архитектурные элементы, богато украшенные блоки и части монументальной надписи указывали на отдельную арку. Когда в январе 2023 года результаты идентификации были обнародованы, Кокан выставил фрагменты в небольшом местном музее на территории семейной усадьбы.

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В 2024 году вышло официальное исследование. В журнале "Arheološki radovi i rasprave" археологи Никола Цесарик, Маршич и Кокан опубликовали предварительный анализ "Арки Траяна из Дицмо". На обломках надписи сохранились императорские титулы Imperator и Germanicus. В совокупности со стилем букв они связали памятник с Траяном, правившим в 98–117 годах нашей эры.

Археологи, которые обнаружили фундаменты 1900-летней римской триумфальной арки / Фото Иваны Иванович/PIXSELL

Почему эта арка такая необычная?

В римские времена поселение называлось Децимин. Арка стояла там, где дорога из Салоны, столицы провинции Далмация, в город Аекум пересекалась с путем между военными центрами Андетрием и Тилурием. Она возвышалась над мощеной площадью на этом перекрестке.

Размеры монумента до сих пор остаются открытым вопросом. Реконструкция, о которой хорватские СМИ писали в 2023 году, оценивала высоту арки примерно в 14 метров вместе со скульптурой, а ширину – в 11 метров. Авторы этих цифр не названы, а команда раскопок окончательные размеры не обнародовала.

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Маршич в 2023 году заявил HRT, что это будет лишь седьмая известная арка времен Траяна во всем римском мире и единственная, обнаруженная в европейских провинциях империи. Большинство остальных находятся в Италии, в частности четыре в Риме, а также известны арки в Анконе и Беневенто. По его словам, находка подтверждает более ранние исследования археолога Ненада Цамби о маршруте императора ко Второй дакийской войне.

По версии Цамби, путь лежал по морю из Анконы в Задар, затем по суше через Далмацию в Салоны, а дальше поворачивал на восток. Кокан также связывает арку с этим путешествием, ссылаясь на сцены похода на Траяновой колонне в Риме. Однако Цамби представляет маршрут как реконструкцию, поэтому связь арки с дакийским походом до сих пор не подтверждена.



Предложенная реконструкция римской триумфальной арки / Фото Божо Кокана

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Еще находки

Работы на месте раскопок начались в октябре 2025 года при поддержке Министерства культуры и медиа Хорватии, региональных органов охраны культурного наследия и Университета Задара. В первом сезоне были раскопаны часть мощеной площади и фундаментные блоки арки, а также керамика, стекло и 23 фрагмента ее декора. Кокан признался, что рад наконец-то увидеть начало работ.

Сезон 2026 года принес значительно больше архитектурного и скульптурного материала, сообщает Arkeonews. Помимо орла, Виктории и Эроса, археологи обнаружили украшенные фрагменты пилястр. Заместитель руководителя раскопок Борис Ружич Вашичек назвал их самой плотной группой находок. Где именно на монументе сидел орел, до сих пор не выяснили. Следующая цель команды – вернуть разбросанные фрагменты на их места и более подробно реконструировать арку.



Крупный план резного каменного фрагмента / Фото HRT / Хорватское радио и телевидение

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Примерно в 100 метрах от арки также обнаружили второе сооружение с кровельной черепицей, керамикой и монетой времен императора Диоклетиана. Маршич датирует это здание концом III – началом IV века нашей эры и более поздними временами. Таким образом, перекресток в Децимине функционировал еще почти два века после возведения Траяновой арки.