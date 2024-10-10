Ремонтували підвал, а знайшли скелети: у Франції розкопують кладовище римської доби

Власник будинку, розташованого недалеко від Парижа, під час ремонту підвалу несподівано знайшов скелет, який згодом привів до виявлення майже 40 поховань. Деякі з яких належать до римських часів.

Деталі відкриття

Спочатку археологи вважали це місце кладовищем часів раннього середньовіччя, оскільки там колись стояла каплиця сьомого століття. Але потім були знайдені значно давніші могили, що змусило вчених скорегувати оцінки, пише Archaeodunum, археологічна компанія, котра проводить розкопки за дорученням регіональної влади.

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Найдавніша могила в цьому місці датується третім століттям нашої ери , пізньоримським періодом.

, пізньоримським періодом. 10 гіпсових саркофагів датуються раннім періодом франкського правління Меровінгів, який тривав приблизно з 476 по 750 рік.

Останнє поховання датується приблизно 10 століттям, що вказує на те, що кладовище використовувалося близько 700 років.

Домовласник знайшов першу могилу минулої зими. Зараз археологи вже розкопали 38 могил на території з чотирма кімнатами площею 52 квадратних метри, але робота ще не завершена.



Розкопки / Фото Archaeodunum



Розкопки / Фото Archaeodunum



Розкопки / Фото Archaeodunum

Вважається, що цей будинок у районі Монконсель у комуні Корбей-Ессонн, що у південному передмісті Парижа, був побудований на місці середньовічної каплиці Нотр-Дам-де-Шам, яка, своєю чергою, була зведена над ще давнішим язичницьким храмом.

Ранньосередньовічні поховання були знайдені неподалік і раніше, але жодних слідів каплиці чи храму не було виявлено. Тож це перший раз, коли кладовище каплиці було досліджено.

Повідомляється, що більшість могил були розташовані паралельними рядами. Померлі з римського періоду були поховані на спині в дерев'яних огорожах, які з того часу згнили. Але 10 померлих у могилах часів Меровінгів були поховані у характерних гіпсових саркофагах, розташованих пліч-о-пліч у формі віяла.



План підвалу та поховань / Фото Archaeodunum

Один саркофаг спочатку був накритий фігурним кам'яним блоком, який зараз розбитий на шматки, і на поверхні якого, схоже, були вирізані квітка та два хрести. Археологи кажуть, що такі мотиви були поширені на саркофагах часів Меровінгів, а також поза місцями християнського поклоніння в цей час.



Хрест і стилізована квітка, викарбувані на плиті, що закривала могилу / Фото Archaeodunum

Саркофаги часів Меровінгів, які археологи знаходять в інших місцях, часто прикрашені й містять останки відразу кількох людей. Але більшість саркофагів у цьому підвалі були без прикрас, і кожен з них містив останки лише однієї людини.

Вік найстаріших могил вказує на те, що люди були поховані на цьому місці задовго до того, як там була побудована середньовічна каплиця.

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Що далі

Тепер скелети будуть досліджені в лабораторії. Археологи сподіваються визначити стать і вік похованих людей, а також будь-які ознаки умов їхнього життя, такі як стан здоров'я на момент смерті і загальний раціон харчування.

Археологи сподіваються, що могильник дасть їм краще розуміння населення, яке жило поблизу цього місця в період пізньої античності та середньовіччя, а також того, як їхні поховальні традиції змінювалися з часом.