Rivian відмовляється від CarPlay, але не від Apple і додає функцію, якої немає навіть у Tesla

Rivian не планує підтримувати Apple CarPlay у своїх електромобілях, попри численні запити водіїв. Водночас компанія оголосила про впровадження іншої важливої функції Apple — цифрових автомобільних ключів, які з’являться у моделях другого покоління вже найближчим часом.

На тлі новин про можливу інтеграцію Apple CarPlay у Tesla, які раніше категорично відмовлялися від цієї платформи, увага водіїв прикута й до Rivian. Цей виробник електропікапів і SUV також не поспішає відкривати свої авто для CarPlay, наслідуючи підхід Tesla з упором на власне програмне забезпечення і повний контроль над цифровою екосистемою автомобіля. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Чому Rivian і далі уникає CarPlay, але співпрацює з Apple?

Водночас Rivian не відмовляється від співпраці з Apple загалом. Компанія вже пропонує Apple Music у рамках підписки Connect+, а тепер готується зробити ще один крок назустріч користувачам iPhone. Керівник напряму програмного забезпечення Rivian Васим Бенсаїд повідомив, що автомобілі другого покоління отримають нативну підтримку цифрових ключів у гаманцях Apple, Google і Samsung.

Функція стане доступною з оновленням .46 OTA, яке очікується наприкінці цього місяця. Для власників iPhone це означає можливість відчиняти автомобіль, просто підійшовши до нього, без необхідності діставати телефон із кишені.

За словами Бенсаїда, підтримка цифрових ключів включатиме всі ключові можливості екосистеми Apple. Йдеться про надточне визначення відстані завдяки UWB, сумісність з Apple Watch, а також розблокування через NFC навіть у випадку повністю розрядженого смартфона. Ці можливості роблять систему більш функціональною, ніж у деяких конкурентів — зокрема Tesla, яка поки що не пропонує повноцінну інтеграцію цифрових ключів Apple.

Як пише Appleinsider, попри це, перспективи появи CarPlay у Rivian залишаються туманними. Частина користувачів сподівається, що компанія з часом змінить позицію, особливо на тлі чуток про роботу Tesla над власним рішенням, яке відображатиме вікно CarPlay всередині фірмового інтерфейсу. Втім, навіть там ідеться радше про компромісний варіант, а не класичну інтеграцію, на яку розраховують багато водіїв.

Інтерес до CarPlay зростає й через активний розвиток платформи. За останні місяці Apple додала низку нових функцій, а з виходом iOS 26 користувачі отримали ще тіснішу інтеграцію з Apple Maps, iMessage, Apple Music, Apple Podcasts та іншими сервісами. Це забезпечує стабільний і звичний досвід для власників iPhone, навіть якщо автовиробники не поспішають відкривати доступ до повної версії CarPlay.

Чому у Tesla серйозні проблеми?

Tesla переживає затяжний спад у Європі: у жовтні продажі бренду впали майже на 50% попри загальний ріст електромобільного ринку. Конкуренти з Китаю нарощують частку, а реформований Model Y не рятує ситуацію. Єдиний промінь надії — можливе схвалення системи FSD у ЄС.

Це вже десятий місяць поспіль, коли Tesla фіксує спад у Європейському регіоні, тоді як частка електрокарів на ринку сягнула 16,4% — рекордного показника. Оновлений Model Y не зміг переламати негативну динаміку. Tesla натрапила на одразу кілька проблем: зростання конкуренції — особливо з боку китайських брендів; іміджеві ризики через непопулярність Ілона Маска в Європі; агресивний ріст пропозицій у бюджетному та середньому сегменті EV.