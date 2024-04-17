Час прощатися: Boston Dynamics відправляє славнозвісного робота Atlas на пенсію

Майже через 11 років після того, як компанія Boston Dynamics вперше продемонструвала свого людиноподібного робота, вона виводить Atlas на пенсію. Робот, який фінансувався DARPA, був розроблений серед іншого для пошуково-рятувальних місій – щоб посилати його в небезпечні для людини зони.

Atlas став зіркою інтернету завдяки відеороликам, що демонстрували його витончені танцювальні навички, силові здібності, спритність та рівновагу. Тож вельми доречно, що робот іде на заслужений відпочинок зі ще одним відео на YouTube.

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Прощавай, Atlas

Протягом майже десяти років Atlas розпалював нашу уяву, надихав наступні покоління робототехніків і перестрибував через технічні бар'єри в цій галузі. Тепер настав час для нашого гідравлічного робота Atlas відпочити й розслабитися,

– кажуть творці.

У ролику ми можемо бачити не лише демонстрацію здібностей робота, а й трохи кумедних ляпів – як він падає, припускається помилок, котиться з гірки, невдало приземляється після сальто, б'ється об перила та інше.

Прощання з Atlas від Boston Dynamics: відео

Atlas бере свій початок у 2009 році, коли Boston Dynamics виграла контракт з армією США вартістю 26 мільйонів доларів на виробництво двоногого робота, який спочатку називався PETMAN, приєднавшись до інших передових робототехнічних розробок 2000-х років, таких як Asimo від Honda та іншого відомого робота Boston Dynamics того ж десятиліття, BigDog.

За ці роки Atlas досягнув неймовірних успіхів, почавши ходити, як звичайна людина, а потім ходити по нерівній поверхні. Незабаром Атлас уже живився від батареї, бігав і стрибав і забігав по коробках все більш вправними способами і навіть робив сальто назад. Його били, штовхали, перевіряли на здатність тримати рівновагу.

Звісно, у Boston Dynamics є й більш комерційно успішні роботи, зокрема Spot. Але, швидше за все, це ще не кінець лінійки людиноподібних роботів компанії. "Озирніться на все, чого ми досягли з платформою Atlas на сьогодні", – йдеться в описі до прощального відео. Останні два слова свідчать про те, що Boston Dynamics ще не зовсім закінчила з цим напрямком робототехніки.