Робот у космосі вперше сам збудував конструкцію без допомоги астронавтів

Робот уперше самостійно збудував конструкцію в космосі без допомоги астронавтів. Систему ASTRA створили дослідники Каліфорнійського технологічного інституту, і вона відкриває нову еру будівництва за межами Землі.

Що робот збирав на орбіті?

Автономна система ASTRA шість місяців провела на низькій навколоземній орбіті, де була закріплена на орбітальному апараті Vigoride 7 компанії Momentus, пише ScienceAlert. Її розробили в Каліфорнійському технологічному інституті, а фінансувало Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA).

Завданням робота було зібрати кругову радіоантену. Для цього він мав сировину у вигляді трубок із композитного волокна, алюмінієвих з'єднань і відбивних поверхонь із Kapton – міцної полімерної плівки, яку часто використовують у космічних технологіях. ASTRA збирав елементи крок за кроком і розширив одну секцію запланованого рефлектора антени розміром близько 1,4 метра.

Робота повністю завершена лише в першій частині антени. Проте, за словами розробників, це важливий доказ того, що технологія працює. Основні матеріали й будівельні блоки пакують разом для транспортування, а далі робот сам збирає їх докупи. Коли чергова частина готова, вона приєднується до наявної конструкції, і робот починає наступну. Дослідники з Caltech кажуть, що ці методи можна масштабувати для значно більших проєктів.

Розробка корисного навантаження такої складності за настільки стислий термін була величезним завданням для нашої невеликої команди,

– прокоментував аерокосмічний інженер Серхіо Пеллегріно, який очолює команду ASTRA.

Третій шлях у космічному будівництві

Досі існували два способи створити щось у космосі. Перший – відправити деталі окремо й скріпити їх уже на місці. Другий – щільно запакувати конструкцію на ракеті, а на орбіті розгорнути до більшого розміру. Тепер з'являється третя, суттєва альтернатива, яка дає змогу виводити на навколоземну орбіту дедалі більші споруди.

Кінцева мета – будувати конструкції завдовжки в сотні метрів чи навіть кілометри.

Пеллегріно пояснив, що коли споруда виростає понад розмір, який можна зібрати на Землі й розгорнути, її доводиться будувати в космосі. За його словами, така технологія стане в пригоді не лише в астрономії та астрофізиці, а й у зв'язку та інших сферах, зокрема для створення дуже великих сонячних батарей для космічної сонячної енергетики.

ASTRA створили в межах програми DARPA під назвою NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design). Її запустили у 2022 році, щоб шукати способи розширити можливості людства в космосі. До кінця цього року стартує ще один проєкт NOM4D. Команда з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейн відправить на Міжнародну космічну станцію (МКС) пристрій, щоб перевірити, чи можливе виробництво прямо на орбіті. Астронавти на МКС випробовуватимуть метод перетворення рідких матеріалів на тверді. Мета аналогічна – зменшити розмір вантажів, які потрібно запускати на ракетах, а більшу частину виробництва перенести в космос.

Про майбутнє говорить і керівник програми NOM4D Ендрю Детор:

У майбутній космічній економіці нам знадобляться великі об'єкти,

– сказав він.

За його словами, йдеться про великі космічні склади чи житлові модулі, великі сонячні батареї для збору енергії або великі радіоантени для вивчення меж Всесвіту. Такі речі потребують розмірів, а NOM4D дає шлях до швидшого створення нових можливостей.

Поки що ці зусилля невеликі й обмежені, але вони показують, як можуть будувати в космосі в майбутньому. Колись так можуть збирати всі космічні споруди, кораблі та прилади.

NASA вже має окрему місію, присвячену обслуговуванню, збиранню та виробництву в космосі. Поки що команда Caltech святкує успіх ASTRA.