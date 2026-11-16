Робот у космосі вперше сам збудував конструкцію без допомоги астронавтів

Що робот збирав на орбіті?

Автономна система ASTRA шість місяців провела на низькій навколоземній орбіті, де була закріплена на орбітальному апараті Vigoride 7 компанії Momentus, пише ScienceAlert. Її розробили в Каліфорнійському технологічному інституті, а фінансувало Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA).

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Завданням робота було зібрати кругову радіоантену. Для цього він мав сировину у вигляді трубок із композитного волокна, алюмінієвих з'єднань і відбивних поверхонь із Kapton – міцної полімерної плівки, яку часто використовують у космічних технологіях. ASTRA збирав елементи крок за кроком і розширив одну секцію запланованого рефлектора антени розміром близько 1,4 метра.

Робота повністю завершена лише в першій частині антени. Проте, за словами розробників, це важливий доказ того, що технологія працює. Основні матеріали й будівельні блоки пакують разом для транспортування, а далі робот сам збирає їх докупи. Коли чергова частина готова, вона приєднується до наявної конструкції, і робот починає наступну. Дослідники з Caltech кажуть, що ці методи можна масштабувати для значно більших проєктів.

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Розробка корисного навантаження такої складності за настільки стислий термін була величезним завданням для нашої невеликої команди– прокоментував аерокосмічний інженер Серхіо Пеллегріно, який очолює команду ASTRA.

Третій шлях у космічному будівництві

Досі існували два способи створити щось у космосі. Перший – відправити деталі окремо й скріпити їх уже на місці. Другий – щільно запакувати конструкцію на ракеті, а на орбіті розгорнути до більшого розміру. Тепер з'являється третя, суттєва альтернатива, яка дає змогу виводити на навколоземну орбіту дедалі більші споруди.

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Кінцева мета – будувати конструкції завдовжки в сотні метрів чи навіть кілометри.

Пеллегріно пояснив, що коли споруда виростає понад розмір, який можна зібрати на Землі й розгорнути, її доводиться будувати в космосі. За його словами, така технологія стане в пригоді не лише в астрономії та астрофізиці, а й у зв'язку та інших сферах, зокрема для створення дуже великих сонячних батарей для космічної сонячної енергетики.

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ASTRA створили в межах програми DARPA під назвою NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design). Її запустили у 2022 році, щоб шукати способи розширити можливості людства в космосі. До кінця цього року стартує ще один проєкт NOM4D. Команда з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейн відправить на Міжнародну космічну станцію (МКС) пристрій, щоб перевірити, чи можливе виробництво прямо на орбіті. Астронавти на МКС випробовуватимуть метод перетворення рідких матеріалів на тверді. Мета аналогічна – зменшити розмір вантажів, які потрібно запускати на ракетах, а більшу частину виробництва перенести в космос.

Про майбутнє говорить і керівник програми NOM4D Ендрю Детор:

У майбутній космічній економіці нам знадобляться великі об'єкти– сказав він.

За його словами, йдеться про великі космічні склади чи житлові модулі, великі сонячні батареї для збору енергії або великі радіоантени для вивчення меж Всесвіту. Такі речі потребують розмірів, а NOM4D дає шлях до швидшого створення нових можливостей.

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Поки що ці зусилля невеликі й обмежені, але вони показують, як можуть будувати в космосі в майбутньому. Колись так можуть збирати всі космічні споруди, кораблі та прилади.

NASA вже має окрему місію, присвячену обслуговуванню, збиранню та виробництву в космосі. Поки що команда Caltech святкує успіх ASTRA.