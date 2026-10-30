NASA залучає Google до розробки нового робота, який допомагатиме астронавтам на Марсі

NASA та Google об'єднали зусилля для створення автономного робота, який супроводжуватиме екіпажі під час майбутніх польотів на Червону планету. Новий помічник не лише переноситиме вантажі та наводитиме лад на кораблі, а й надаватиме екстрену медичну допомогу.

Навіщо марсіанській місії автономний помічник

Під час тривалих космічних експедицій зв'язок із Землею стикається із серйозними затримками: радіосигнал в обидва боки може йти до 44 хвилин. Як повідомили розробники в офіційному блозі Google, за таких умов наземні фахівці просто не зможуть надати астронавтам своєчасну медичну консультацію в режимі реального часу. Саме тому автономність екіпажу стала головним пріоритетом у межах підготовки польоту на Марс після повернення людей на Місяць у 2028 році за програмою Artemis.

Раніше підрозділ Google Public Sector створив прототип цифрового помічника лікаря екіпажу під назвою CMO-DA для підтримки клінічних рішень. Тепер інженери зробили наступний крок і втілили інтелектуальну систему у фізичному роботі-маніпуляторі. До створення нового помічника долучилися Програма людських досліджень NASA, команда робототехніки Космічного центру імені Джонсона та Лабораторія реактивного руху.

Універсальний вантажник із навичками фельдшера

Автономну систему спроєктували як універсальний маніпулятор вантажів. Робот бере на себе складну внутрішню логістику: переміщує контейнери, сортує інструменти, перевіряє відсіки та фіксує обладнання всередині корабля. Коли ж рутинних технічних завдань немає, машина готова перемикатися на медичний догляд за учасниками експедиції.

На відміну від звичайних фабричних машин, які працюють у фіксованих зонах без присутності людей, ця розробка безпечно пристосовується до тісних житлових модулів. Для швидкого тренування базових моделей інженери застосували хмарні інстанси Google Cloud G4. Робот відпрацьовує всі складні рухи у високоточній віртуальній симуляції ще до того, як взаємодіє зі справжнім залізом. Орієнтуватися у тривимірному просторі маніпулятору допомагають спеціальні алгоритми обізнаності та просторового зору.

Голосові команди та контроль людей

Протягом останніх років фахівці протестували близько 15 компактних обчислювальних модулів, щоб знайти енергоефективне рішення, здатне працювати локально без підключення до земних суперкомп'ютерів.

У майбутньому розробники планують навчити маніпулятор виконувати доручення за простими голосовими командами. Астронавти зможуть доручати системі вимірювання базових життєвих показників або проведення нескладного ультразвукового дослідження. При цьому машина діятиме виключно під пильним контролем лікаря екіпажу, надаючи фізичну допомогу без самостійного ухвалення рішень.