NASA привлекает Google к разработке нового робота, который будет помогать астронавтам на Марсе

Зачем марсианской миссии нужен автономный помощник

Во время длительных космических экспедиций связь с Землей сталкивается с серьезными задержками: радиосигнал в обе стороны может идти до 44 минут. Как сообщили разработчики в официальном блоге Google, в таких условиях наземные специалисты просто не смогут предоставить астронавтам своевременную медицинскую консультацию в режиме реального времени. Именно поэтому автономность экипажа стала главным приоритетом в рамках подготовки к полету на Марс после возвращения людей на Луну в 2028 году по программе Artemis.

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Ранее подразделение Google Public Sector создало прототип цифрового помощника врача экипажа под названием CMO-DA для поддержки клинических решений. Теперь инженеры сделали следующий шаг и воплотили интеллектуальную систему в физическом роботе-манипуляторе. К созданию нового помощника присоединились Программа человеческих исследований NASA, команда робототехников Космического центра имени Джонсона и Лаборатория реактивного движения.

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Универсальный грузчик с навыками фельдшера

Автономную систему спроектировали как универсальный грузовой манипулятор. Робот берет на себя сложную внутреннюю логистику: перемещает контейнеры, сортирует инструменты, проверяет отсеки и фиксирует оборудование внутри корабля. Когда же рутинных технических задач нет, машина готова переключаться на медицинское обслуживание участников экспедиции.

В отличие от обычных заводских машин, работающих в фиксированных зонах без присутствия людей, эта разработка безопасно адаптируется к тесным жилым модулям. Для быстрого обучения базовых моделей инженеры использовали облачные инстансы Google Cloud G4. Робот отрабатывает все сложные движения в высокоточной виртуальной симуляции еще до того, как начинает взаимодействовать с реальным оборудованием. Ориентироваться в трехмерном пространстве манипулятору помогают специальные алгоритмы осведомленности и пространственного зрения.

Голосовые команды и контроль со стороны людей

В течение последних лет специалисты протестировали около 15 компактных вычислительных модулей, чтобы найти энергоэффективное решение, способное работать локально без подключения к наземным суперкомпьютерам.

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В будущем разработчики планируют научить манипулятор выполнять поручения по простым голосовым командам. Астронавты смогут поручать системе измерение основных жизненных показателей или проведение несложного ультразвукового исследования. При этом машина будет действовать исключительно под пристальным контролем врача экипажа, оказывая физическую помощь без самостоятельного принятия решений.