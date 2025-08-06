Компанія Unitree Robotics представила нового чотирилапого робота A2 Stellar Explorer. У демонстраційному відео він долає складний рельєф, підіймається на схили з вантажем і перетинає неглибокі водойми. Робот створений для вивчення незнайомих місцевостей та може витримати вагу дорослої людини.

Новий робот-пес A2 Stellar Explorer від Unitree продемонстрував високу спритність і витривалість. Він може пересуватися як на чотирьох кінцівках, так і на колесах, розповідає 24 Канал з посиланням на TechRadar.

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На що здатен робот A2 Stellar Explorer

Колісна конфігурація дозволяє йому розганятися до 18 км/год, однак обмежує прохідність. Натомість режим ходьби на "лапах" дає змогу долати схили під кутом до 45 градусів, несучи на собі вантаж вагою близько 11 кг.

Конструкція з інженерного пластику та алюмінієвого сплаву досить міцна, щоб у статичному положенні витримувати вагу дорослої людини до 100 кг. A2 Stellar Explorer може переступати через перешкоди висотою до 30 см, що дозволяє йому легко підійматися сходами. Для вищих бар'єрів, до одного метра, робот використовує передні кінцівки, щоб підтягнутися нагору.

A2 Stellar Explorer – дивіться відео:

За автономність відповідають знімні акумулятори ємністю 9000 мА·год, причому можна встановити одразу два блоки. В такій конфігурації з вантажем 30 кг робот зміг подолати 13 км за 3 години.

Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP56 – це означає, що A2 Stellar Explorer витримає струмені води чи сильну зливу, але повне занурення може його пошкодити.

Ціна та дата виходу новинки поки невідомі. Проте Unitree Robotics зазвичай не встановлює завищених цін на свою продукцію, тому очікується, що вартість буде конкурентною.

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