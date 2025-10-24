Nike створила роботизоване взуття для швидкої ходьби, яке працює, як додаткові м'язи

Компанія Nike анонсувала Project Amplify – першу у світі систему взуття з електроприводом, розроблену для повсякденного носіння, а не для професійного спорту. Взуття покликане зменшити зусилля людини під час ходьби та дозволити власникам пересуватися швидше й на довші дистанції.

Інноваційна система створена у співпраці з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці, розповідає 24 Канал з посиланням на The Verge.

Пристрій має вигляд ортеза для гомілковостопного суглоба, в який інтегровано електродвигун, приводний ремінь та акумуляторну батарею. За задумом виробника, ця конструкція функціонує як "додаткові м'язи", полегшуючи пересування.



Project Amplify / Фото Nike

Протягом останніх кількох років технологію тестували понад 400 осіб. Вона орієнтована на людей, які рухаються зі швидкістю приблизно 8–9,5 км/год. Для порівняння, середня швидкість ходьби людини становить 5–6 км/год, пояснюється на сайті Nike.

У компанії наголосили, що перша версія Project Amplify не призначена для бігунів, які прагнуть покращити свої спортивні результати. Натомість її створили для тих, хто хоче швидше ходити та долати більші відстані, докладаючи менше зусиль.

Project Amplify – дивіться відео:

Коли взуття з'явиться в продажу?

Вихід продукту на споживчий ринок заплановано на "найближчі роки". Окрім цього, Nike анонсувала й інші розробки, зокрема взуття на основі досліджень нейронних процесів та нову технологію охолодження для спортивного одягу.