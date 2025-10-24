Nike создала роботизированную обувь для быстрой ходьбы, которая работает, как дополнительные мышцы

Компания Nike анонсировала Project Amplify – первую в мире систему обуви с электроприводом, разработанную для повседневного ношения, а не для профессионального спорта. Обувь призвана уменьшить усилия человека при ходьбе и позволить владельцам передвигаться быстрее и на более длинные дистанции.

Инновационная система создана в сотрудничестве с компанией Dephy, специализирующейся на робототехнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Устройство имеет вид ортеза для голеностопного сустава, в который интегрирован электродвигатель, приводной ремень и аккумуляторная батарея. По замыслу производителя, эта конструкция функционирует как "дополнительные мышцы", облегчая передвижение.



Project Amplify / Фото Nike

В течение последних нескольких лет технологию тестировали более 400 человек. Она ориентирована на людей, которые двигаются со скоростью примерно 8–9,9 5 км/ч. Для сравнения, средняя скорость ходьбы человека составляет 5–6 км/ч, объясняется на сайте Nike.

В компании отметили, что первая версия Project Amplify не предназначена для бегунов, которые стремятся улучшить свои спортивные результаты. Вместо этого ее создали для тех, кто хочет быстрее ходить и преодолевать большие расстояния, прилагая меньше усилий.

Project Amplify – смотрите видео:

Когда обувь появится в продаже?

Выход продукта на потребительский рынок запланирован на "ближайшие годы". Кроме этого, Nike анонсировала и другие разработки, в частности обувь на основе исследований нейронных процессов и новую технологию охлаждения для спортивной одежды.