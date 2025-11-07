У Росії блокуватимуть сім-картки після повернення громадян з-за кордону

У Росії планують на добу блокувати мобільний зв’язок громадянам, які повертаються з-за кордону. Формально це пояснюють безпекою та боротьбою з використанням сім-карток для керування безпілотниками. Водночас аналітики вважають, що справжня мета – посилити контроль над пересуваннями та комунікацією населення.

Російська влада готує рішення про тимчасове блокування мобільного зв’язку для громадян, які повертаються на територію країни з-за кордону. Сім-картки таких користувачів планують відключати на 24 години. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Чому Росія блокує зв’язок своїх громадян?

Офіційно цей крок пояснюють необхідністю створення "періоду охолодження", щоб запобігти можливому використанню телефонів для керування безпілотними літальними апаратами. Проте у Центрі наголошують, що йдеться не про безпеку, а про черговий етап цифрової ізоляції населення.

Як повідомляє Укрінформ, такі дії вписуються у загальну політику цифрового контролю, яку послідовно впроваджує Кремль. Контроль за зв’язком стає невід’ємною частиною репресивної інфраструктури, спрямованої на обмеження громадянських свобод і контактів із зовнішнім світом.

Раніше російська влада вже робила подібні кроки. Наприклад, активно просуває неофіційний клієнт Telegram під назвою Telega, який працює на базі державних сервісів VK і MAX. Ці платформи перебувають під повним контролем уряду РФ і використовуються для цифрового стеження за користувачами.